Строки сплати земельного податку

ГУ ДПС у Київській області звертає увагу, що відповідно до абзацу першого п. 286.5 ст. 286 ПКУ нарахування сум плати за землю ФО проводиться контролюючими органами (за місцем знаходження земельної ділянки, у тому числі право на яку ФО має як власник земельної частки (паю), які надсилають платнику у порядку, визначеному ст. 42 ПКУ, до 1 липня поточного року
податкове повідомлення-рішення про внесення податку за встановленою формою разом із детальним розрахунком суми податку, який, зокрема, має містити кадастровий номер, площу земельної ділянки ставку податку та розмір пільги.
Сплачується земельний податок ФО протягом 60 днів з дня вручення ППР - абзац перший п. 287.5 ст.287 ПКУ.