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  • 28 травня 2024
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Бучанська ДПІ проводить тренінги - навчання щодо використання електронних сервісів ДПС України

Бучанські податківці проводять тренінги - навчання для новостворених фізичних осіб - підприємців на тему: « Електронні сервіси ДПС України. Порядок подання податкової звітності через Електронний кабінет платника.».

Під час проведення заходів очильниця Бучанської ДПІ Людмила Ступак роз’яснює про порядок подання податкової звітності з використанням електронних сервісів ДПС України, зокрема «Електронний кабінет платника податків.» та безкоштовний мобільний застосунок "Моя податкова", який дозволяє в реальному часі, заповнити та подати податкову декларацію в електронному вигляді, а також отримати відомості про суми отриманих доходів, дізнатися про наявність чи відсутність податкового боргу та переглянути повідомлення про нарахування майнових податків.

Залишаємось на зв’язку:
Комунікаційна платформа: [email protected]
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Бучанська ДПІ 
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