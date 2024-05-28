Бучанська ДПІ проводить тренінги - навчання щодо використання електронних сервісів ДПС України

Під час проведення заходів очильниця Бучанської ДПІ Людмила Ступак роз’яснює про порядок подання податкової звітності з використанням електронних сервісів ДПС України, зокрема «Електронний кабінет платника податків.» та безкоштовний мобільний застосунок "Моя податкова", який дозволяє в реальному часі, заповнити та подати податкову декларацію в електронному вигляді, а також отримати відомості про суми отриманих доходів, дізнатися про наявність чи відсутність податкового боргу та переглянути повідомлення про нарахування майнових податків.
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