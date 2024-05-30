Бучанська ДПІ: Про Спрощення механізму комунікацій з податковими органами

За яких умов платник податків може листуватися з податковим органом онлайн?

Відповідь: Для того, щоб отримувати документи від податкового органу в електронній формі, платник має подати заяву про бажання отримувати документи через електронний кабінет. При цьому, діють вимоги Закону України «Про електронні документи та електронний документообіг» та «Про електронні довірчі послуги», зокрема, щодо використання електронного цифрового підпису.

Як це зробити?

Відповідь: Для цього необхідно увійти до приватної частини Електронного кабінету (cabinet.tax.gov.ua).

Які переваги спілкування?

Відповідь:

Переваги:

- працює за допомогою персональних комп’ютерів та смартфонів;

- працює цілодобово (в т. ч. у святкові та вихідні дні);

-отримання інформації відбувається в режимі онлайн, без відвідування Центрів обслуговування платників;

- без встановлення программного забезпечення, економія часу.

Які документи платник зможе отримувати онлайн?

Відповідь:

Потрібно:

- листи податкового органу;

- акти перевірок;

- податкові повідомлення- рішення;

- індивідуальні податкові консультації та інші документи.

В ході спілкування платники податків отримали кваліфіковані відповіді на свої запитання.