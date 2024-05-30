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  • 30 травня 2024
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Бучанська ДПІ: Про Спрощення механізму комунікацій з податковими органами

Спрощення механізму комунікацій з податковими органами, в тому числі за допомогою електронних засобів зв’язку

Бучанська ДПІ відповідає на запитання платників податків.
Начальник Бучанської ДПІ провела сеанс телефонного зв’язку « гаряча лінія» на тему: « Листування платників податків з податковими органам в електронному вигляді через електронні сервіси ДПС України».
Надаємо декілька відповідей платникам податків, які спілкувалися з провідним фахівцем податкової - Людмилою Ступак.

За яких умов платник податків може листуватися з податковим органом онлайн?
Відповідь: Для того, щоб отримувати документи від податкового органу в електронній формі, платник має подати заяву про бажання отримувати документи через електронний кабінет. При цьому, діють вимоги Закону України «Про електронні документи та електронний документообіг» та «Про електронні довірчі послуги», зокрема, щодо використання електронного цифрового підпису.


Як це зробити?
Відповідь: Для цього необхідно увійти до приватної частини Електронного кабінету (cabinet.tax.gov.ua).


• Обрати режим «Введення звітності».
• У панелі інструментів режиму «Введення звітності» натиснути Створити.
• Обрати рік, місяць у якому формується та подається заява та тип звітності (F(J) 13 Запити). Зі списку документів обрати форму заяви F1391602 (для ФОП), J1391602(для юридичних осіб) – Заява про бажання отримувати документ через Електронний кабінет.
• Заповнити форму документа.
• Зберегти заяву.
• Підписати документ за допомогою кваліфікованого електронного підпису та відправити до контролюючого органу.

Які переваги спілкування?
Відповідь:
Переваги:
- працює за допомогою персональних комп’ютерів та смартфонів;
- працює цілодобово (в т. ч. у святкові та вихідні дні);
-отримання інформації відбувається в режимі онлайн, без відвідування Центрів обслуговування платників;
- без встановлення программного забезпечення, економія часу.

Які документи платник зможе отримувати онлайн?
Відповідь:
Потрібно:
- листи податкового органу;
- акти перевірок;
- податкові повідомлення- рішення;
- індивідуальні податкові консультації та інші документи.
В ході спілкування платники податків отримали кваліфіковані відповіді на свої запитання.


Комунікаційна платформа: [email protected]
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Приєднатись до офіційного каналу ДПС у Телеграм: t.me/tax_gov_ua
Бучанська ДПІ 
 податкова
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