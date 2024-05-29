День захисту дітей у Сімейному центрі в Ворзелі

День захисту дітей у Сімейному центрі благополуччя «Твоя опора»

Запрошуємо діток та батьків провести цікаво та активно день з нами!

У програмі:🪄МАЙСТЕР-КЛАСИ🔸Сквіш власноручВиготовлятимемо іграшку-антистрес з простих матеріалів🔸Декоративна ластівкаНавчимося робити декоративний розпис акриловими фарбами дерев‘яної ластівки🏆 СПОРТИВНІ ЗМАГАННЯЗануртмось у веселу атмосферу ігор на свіжому повітрі🐼 АКВАГРИМДіти зможуть приміряти на себе різні цікаві образи🦸‍♂️СПЕЦІАЛЬНИЙ ГІСТЬВідкрита розмова на тему: як говорити про людей, які втратили кінцівки✨ ВЕДУЧА ЗАХОДУ