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День захисту дітей у Сімейному центрі в Ворзелі

День захисту дітей у Сімейному центрі благополуччя «Твоя опора»
Запрошуємо діток та батьків провести цікаво та активно день з нами!




ВХІД ВІЛЬНИЙ

📆 1 червня
🕒12:00-15:00
📍 Сімейний центр ментального благополуччя «Твоя опора» (Ворзель, вул. Ворзельська, 24)

У програмі:

🪄МАЙСТЕР-КЛАСИ

🔸Сквіш власноруч
Виготовлятимемо іграшку-антистрес з простих матеріалів

🔸Декоративна ластівка
Навчимося робити декоративний розпис акриловими фарбами дерев‘яної ластівки

🏆 СПОРТИВНІ ЗМАГАННЯ
Зануртмось у веселу атмосферу ігор на свіжому повітрі

🐼 АКВАГРИМ
Діти зможуть приміряти на себе різні цікаві образи

🦸‍♂️СПЕЦІАЛЬНИЙ ГІСТЬ
Відкрита розмова на тему: як говорити про людей, які втратили кінцівки

✨ ВЕДУЧА ЗАХОДУ
Катерина Трушик, громадська діячка та телеведуча

👉Реєстрація на захід за посиланням >>
Ворзель, афіша
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