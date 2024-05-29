День захисту дітей у Сімейному центрі в Ворзелі

День захисту дітей у Сімейному центрі благополуччя «Твоя опора»
Запрошуємо діток та батьків провести цікаво та активно день з нами!
ВХІД ВІЛЬНИЙ
📆 1 червня
🕒12:00-15:00
📍 Сімейний центр ментального благополуччя «Твоя опора» (Ворзель, вул. Ворзельська, 24)
У програмі:
🪄МАЙСТЕР-КЛАСИ
🔸Сквіш власноруч
Виготовлятимемо іграшку-антистрес з простих матеріалів
🔸Декоративна ластівка
Навчимося робити декоративний розпис акриловими фарбами дерев‘яної ластівки
🏆 СПОРТИВНІ ЗМАГАННЯ
Зануртмось у веселу атмосферу ігор на свіжому повітрі
🐼 АКВАГРИМ
Діти зможуть приміряти на себе різні цікаві образи
🦸♂️СПЕЦІАЛЬНИЙ ГІСТЬ
Відкрита розмова на тему: як говорити про людей, які втратили кінцівки
✨ ВЕДУЧА ЗАХОДУ
Катерина Трушик, громадська діячка та телеведуча
👉Реєстрація на захід за посиланням >>