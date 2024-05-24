Анатолій Федорук у телеграм каналі висловив подяку :

"Висловлюємо подяку Італійській агенції зі співробітництва у цілях розвитку та фонду Cesvi Onlus за сприяння у реалізації такого творчого проєкту.

Окремо переказую вітання меру міста-побратима Бергамо Giorgio Gori за підтримку ініціативи. "Висловлюємо подяку Італійській агенції зі співробітництва у цілях розвитку та фонду Cesvi Onlus за сприяння у реалізації такого творчого проєкту.Окремо переказую вітання меру міста-побратима Бергамо Giorgio Gori за підтримку ініціативи.

Бучанський міський парк, день італійської культури:

У Бучі незабаром з'явиться нове графіті від італійського художника Manu Invisible. Митець вже прибув до міста та розпочав роботу над новим муралом.Чекаємо на новий творчий об‘єкт у Бучанській громаді!Майстер-клас з малюванняМузичний воркшопТеатрально-літературний майстер-класНастільні ігриТанцювальний майстер-класМузика ІталіїБезкоштовна піца, морозивоПерформанс від Mano Invisible під живу музикуПриготування пасти