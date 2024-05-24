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  • 24 травня 2024
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У Бучі незабаром з'явиться нове графіті від італійського художника

У Бучі незабаром з'явиться нове графіті від італійського художника Manu Invisible. Митець вже прибув до міста та розпочав роботу над новим муралом.

У суботу, 25 травня, Manu Invisible малюватиме наживо у Бучанському міському парку, де відбудеться день італійської культури.
Анатолій Федорук у телеграм каналі висловив подяку :
"Висловлюємо подяку Італійській агенції зі співробітництва у цілях розвитку та фонду Cesvi Onlus за сприяння у реалізації такого творчого проєкту.
Окремо переказую вітання меру міста-побратима Бергамо Giorgio Gori за підтримку ініціативи.


Чекаємо на новий творчий об‘єкт у Бучанській громаді!

Бучанський міський парк, день італійської культури:


Початок о 14:00

14:00-18:00
Майстер-клас з малювання
Музичний воркшоп
Театрально-літературний майстер-клас

14:00
Настільні ігри
15:00
Танцювальний майстер-клас
Музика Італії
Безкоштовна піца, морозиво
16:00-18:00
Перформанс від Mano Invisible під живу музику
18:00
Приготування пасти

 Буча, Федорук Анатолій Петрович, міжнародна місія
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