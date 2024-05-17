Міноборони запускає мобільний застосунок Резерв+ для військовозобов'язаних

В ньому можна оперативно оновити данні та доступу до інформації у реєстрі Оберіг, зазначають в Міноборони.
Він буде доступний для завантаження на смартфонах через App Store та Google Play Market з 18 травня.
Від 18 травня, набуває чинності оновлений Закон про мобілізацію.
Що це означає?
Всі чоловіки віком 18-60 років протягом 60 днів — до 16 липня включно, повинні оновити свої облікові дані.
Під час оновлення даних направлення на ВЛК видаватися не буде. Таке направлення може бути виписане у разі потреби згодом.
Оновити дані можна будь-яким із наступних зручних для вас способів.
Онлайн - через застосунок Резерв+. Він буде доступний для завантаження на смартфонах через App Store та Google Play Market з 18 травня.
Резерв+ надає можливість оперативного оновлення даних та доступу до інформації у реєстрі Оберіг. Це зручний спосіб виконання обов’язкової процедури оновлення особистих даних.
Після оновлення даних у застосунку ви зможете побачити інформацію з реєстру Оберіг щодо себе.
Також оновити дані можна офлайн у Територіальних центрах комплектування або Центрах надання адміністративних послуг, які діють по всій країні.
Якщо ви будете оновлювати дані через ТЦК, окрім самого витягу з реєстру, ви також отримаєте відповідну відмітку у військовий квиток.
З 18 червня у застосунку Резерв+ також з’явиться QR-код, відсканувавши який відповідні представники влади зможуть миттєво отримати інформацію про ваш статус як військовозобовʼязаного, призовника або резервіста.