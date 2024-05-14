День донора: у Бучі зібрали понад 30 літрів крові!

У Бучанському центрі первинної медико-санітарної допомоги відбувся День донора.Зібрали понад 30 літрів крові для наших Захисників! Донорами стали 63 людини.Вся зібрана кров була передана до Київського обласного центру служби крові для подальшої передачі військовим.Дякуємо свідомим жителям Бучанської громади! Ваша єдність та відповідальність допомагають нашим воїнам.