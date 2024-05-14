Школу бойових мистецтв відкрито в Бучі

Комфортна спортивна установа має сучасне устаткування та обладнання.
Як зазначив ведучий на урочистому заході, ми відкриваємо не просто школу бойових мистецтв. Ми відкриваємо нові можливості для наших дітей, які своїми досягненнями будуть прославляти Україну на міжнародних змаганнях.
На знаковій події були присутні поважні гості: посол Тайваню, нардеп України, олімпійські спортсмени, представники міністерства, президенти спортивних федерацій.
«Дякуємо всім, хто доєднався до урочистого відкриття. Разом ми робимо реальні зміни у спортивному розвитку наших дітей. Навіть попри обставини, продовжуємо рухатися вперед», – звернувся Анатолій Федорук.
Першими до школи зайшли майбутні вихованці: дзюдоїсти, каратисти та учні інших видів бойових мистецтв. Вже на цьому тижні відділ молоді та спорту Бучанської міськради формує графіки занять, тому фактичні тренування от-от почнуться.
З іншого боку будівлі відтепер буде розміщено шаховий клуб. Так, у нас багато талановитих шахістів. А поруч — нова локація для відділу молоді та спорту БМР. Тож звертайтесь за потреби.
Юні спортсмени відразу провели тренування.
Дякуємо всім, хто доєднався до урочистого відкриття. Разом ми робимо реальні зміни у спортивному розвитку наших дітей. Навіть попри обставини, продовжуємо рухатися вперед.
Адреса школи бойових мистецтв у Бучі: вул. Києво-Мироцька, 69
відео з відкриття - готується..