Буча новини міста, Буча сайт » Буча та регіон » Школу бойових мистецтв відкрито в Бучі
  • Учора, 17:06
  • 37
  • 0
+aA | -Aa 

Школу бойових мистецтв відкрито в Бучі





Комфортна спортивна установа має сучасне устаткування та обладнання.
Як зазначив ведучий на урочистому заході, ми відкриваємо не просто школу бойових мистецтв. Ми відкриваємо нові можливості для наших дітей, які своїми досягненнями будуть прославляти Україну на міжнародних змаганнях.

На знаковій події були присутні поважні гості: посол Тайваню, нардеп України, олімпійські спортсмени, представники міністерства, президенти спортивних федерацій.

«Дякуємо всім, хто доєднався до урочистого відкриття. Разом ми робимо реальні зміни у спортивному розвитку наших дітей. Навіть попри обставини, продовжуємо рухатися вперед», – звернувся Анатолій Федорук.


Першими до школи зайшли майбутні вихованці: дзюдоїсти, каратисти та учні інших видів бойових мистецтв. Вже на цьому тижні відділ молоді та спорту Бучанської міськради формує графіки занять, тому фактичні тренування от-от почнуться.

З іншого боку будівлі відтепер буде розміщено шаховий клуб. Так, у нас багато талановитих шахістів. А поруч — нова локація для відділу молоді та спорту БМР. Тож звертайтесь за потреби.

Юні спортсмени відразу провели тренування.

Дякуємо всім, хто доєднався до урочистого відкриття. Разом ми робимо реальні зміни у спортивному розвитку наших дітей. Навіть попри обставини, продовжуємо рухатися вперед.


Адреса школи бойових мистецтв у Бучі: вул. Києво-Мироцька, 69

відео з відкриття - готується..



Прес-служба Бучанської міської ради 
 відеосюжет, спорт, спорткомплекс, Буча, Федорук Анатолій Петрович, міжнародна місія, фотофакт
Новини в телеграм
Напечатать
 Інші новини по темі:
Тайвань допоможе з відновленням приміщення ДЮСШ у Бучі

Тайвань допоможе з відновленням приміщення ДЮСШ у Бучі

Буча та регіон
У Дніпропетровську здобули бронзу

У Дніпропетровську здобули бронзу

спортивні новини
Нова ДЮСШ у Бучі

Нова ДЮСШ у Бучі

Буча та регіон
На бронзовому п`єдесталі

На бронзовому п`єдесталі

Ірпінський вісник
Олімпіада бойових мистецтв: Перше командне місце!

Олімпіада бойових мистецтв: Перше командне місце!

спортивні новини
У Бучі побудують новий спорткомплекс

У Бучі побудують новий спорткомплекс

Буча та регіон
Карате - крок у перед

Карате - крок у перед

спортивні новини
Свято відкритих дверей в Бучанській школі мистецтв

Свято відкритих дверей в Бучанській школі мистецтв

Буча та регіон
Комп'ютерне мистецтво стало істотною складовою життя

Комп'ютерне мистецтво стало істотною складовою життя

Бучанські новини
Вітаємо з перемогою!

Вітаємо з перемогою!

Бучанські новини
День відкритих дверей у Бучанській школі мистецтв

День відкритих дверей у Бучанській школі мистецтв

Бучанські новини
Анатолій Пінчук: «Ми приділяємо увагу кожній дитині»

Анатолій Пінчук: «Ми приділяємо увагу кожній дитині»

Бучанські новини
Бучанські діти - переможці міжнародного фестивалю-конкурсу мистецтв

Бучанські діти - переможці міжнародного фестивалю-конкурсу мистецтв

Буча та регіон
Бучанська школа мистецтв запрошує на "Зимовий дебют"

Бучанська школа мистецтв запрошує на "Зимовий дебют"

Буча та регіон
СК "САНЧІН" - Переможці Євразії

СК "САНЧІН" - Переможці Євразії

Буча та регіон
Коментарів: 0
Додати коментар