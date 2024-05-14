Школу бойових мистецтв відкрито в Бучі

«Дякуємо всім, хто доєднався до урочистого відкриття. Разом ми робимо реальні зміни у спортивному розвитку наших дітей. Навіть попри обставини, продовжуємо рухатися вперед», – звернувся Анатолій Федорук.

Дякуємо всім, хто доєднався до урочистого відкриття. Разом ми робимо реальні зміни у спортивному розвитку наших дітей. Навіть попри обставини, продовжуємо рухатися вперед.

Першими до школи зайшли майбутні вихованці: дзюдоїсти, каратисти та учні інших видів бойових мистецтв. Вже на цьому тижні відділ молоді та спорту Бучанської міськради формує графіки занять, тому фактичні тренування от-от почнуться.З іншого боку будівлі відтепер буде розміщено шаховий клуб. Так, у нас багато талановитих шахістів. А поруч — нова локація для відділу молоді та спорту БМР. Тож звертайтесь за потреби.Юні спортсмени відразу провели тренування.