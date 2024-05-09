Екс-меру Ірпеня Карплюку загрожує від 5 до 8 років ув’язнення

Згідно з обвинувальним актом, як очільник міста, він знав, що будівництво парку «Центральний» в Ірпені по вул. Університетська завершене. Але умисно, заради незаконного збагачення, у 2016 році уклав договір підряду.

Цим документом передбачалася розробка проєктно-кошторисної документації по будівництву згаданого парку з КП «Ірпіньжитлоінвестбуд», на той час директором був Ігор Дворніков.

Його судять за те, що у 2016 році підписав договір із підконтрольним комунальним підприємством “Ірпіньжилінвестбуд” на створення проектної документації на будівництво парку “Центральний”. При цьому фактичні роботи з будівництва вже були завершені.Карплюк отримав кримінальну справу за ч.4 ст.191 КК (розтрата майна шляхом зловживання посадовою особою своїм службовим становищем у великих розмірах). Загальна сума становила 252111,42 грн. Йому загрожує від 5 до 8 років ув’язнення.