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  • 9 травня 2024
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Екс-меру Ірпеня Карплюку загрожує від 5 до 8 років ув’язнення

9 травня відбулося перше судове засідання над колишнім мером Ірпеня Володимиром Карплюком.

Його судять за те, що у 2016 році підписав договір із підконтрольним комунальним підприємством “Ірпіньжилінвестбуд” на створення проектної документації на будівництво парку “Центральний”. При цьому фактичні роботи з будівництва вже були завершені.

Карплюк отримав кримінальну справу за ч.4 ст.191 КК (розтрата майна шляхом зловживання посадовою особою своїм службовим становищем у великих розмірах). Загальна сума становила 252111,42 грн. Йому загрожує від 5 до 8 років ув’язнення.

Згідно з обвинувальним актом, як очільник міста, він знав, що будівництво парку «Центральний» в Ірпені по вул. Університетська завершене. Але умисно, заради незаконного збагачення, у 2016 році уклав договір підряду.
Цим документом передбачалася розробка проєктно-кошторисної документації по будівництву згаданого парку з КП «Ірпіньжитлоінвестбуд», на той час директором був Ігор Дворніков.
 Ірпінь, кримінал, Карплюк
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