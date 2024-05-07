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  • Учора, 12:53
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У Бучі відбулися випробування нового виду бронезахисту

У Бучі відбулися випробування нового виду бронезахисту

У Бучі відбулися випробування нового виду бронезахисту – спеціальної бронековдри від українського виробника «Українська броня».

Цей виріб може надійно захистити від уламків та вогнепальної зброї. Її можна використовувати як ноші для евакуації поранених, укріплення оборонних споруд, захисту військових та броньованого захисту автомобілів.

Випробовували бронековдру військовослужбовці територіальної оборони, протиповітряної оборони, десантно-штурмових військ та сухопутних військ.

Бронековдра продемонструвала високі захисні властивості та витримала випробування.



Прес-служба Бучанської міської ради 
 Буча, ВІЙНА, Українська броня
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