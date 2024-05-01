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  • 1 травня 2024
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Герцогиня Единбурзька несподівано відвідала Київ, Бучу та Ірпінь

Герцогиня Единбурзька Софі приїхала з не анонсованим наперед візитом до України.

Улюблена невістка королеви Єлизавети II стала першим членом британської королівської родини, який відвідав Україну від початку російського вторгнення.

Її Королівська Високість зустрілася з президентом Зеленським і першою леді Оленою Зеленською, а також з жінками, чоловіками та дітьми, які постраждали від війни.

У Центрі допомоги тим, хто вижив ООН у Києві, герцогиня ознайомилася з роботою Фонду народонаселення ООН, який працює у 12 містах по всій Україні, надаючи життєво важливу психосоціальну та юридичну підтримку нужденним, особливо жертвам сексуального насильства, пов'язаного з конфліктом.

Її Королівська Високість також зустрілася з жінками-добровольцями, які допомагають своїм громадам впоратися з наслідками нападів, сприяючи наданню допомоги дітям у галузі психічного здоров'я", — йдеться у повідомленні палацу.

Також Софі відвідала меморіал жертвам російської окупації у місті Буча, побувала на Романівському мосту в Ірпені, запалила свічку на згадку про загиблих у Андріївській церкві у Бучі та відвідала Софійський собор у Києві.



www.tsn.ua 
 міжнародна місія, Буча, ВІЙНА
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