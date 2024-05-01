Амбулаторія №6. Графік роботи

Інформація щодо нашої нової Амбулаторії загальної практики-сімейної медицини №6, яка розташована в м. Буча, б-р Леоніда Бірюкова 7.
Графік роботи: понеділок-п'ятниця 08.00-19.00; субота 09.00-14.00
👩⚕️Пограбська Юлія Анатоліївна - лікар загальної практики-сімейним лікар, в.о. Завдувача амбулаторії;
👩⚕️Голік Тетяна Миколаївна - лікар-терапевт
👩⚕️Лук'яненко Анатолій Трохимович - лікар-терапевт
👩⚕️Радченко Клавдія Дмитрівна - лікар-терапевт
👩⚕️Шунда Олег Іванович - лікар-терапевт
👩⚕️Смірнова Ірина Володимирівна - лікар-педіатр
👩⚕️Фурса Олександр Іванович - заступник медичного директора з експертизи тимчасової непрацездатності.
☝️Якщо у вас підписана декларацію з вищезазначеними лікарями, просимо звернутися в наш контакт центр для перезаключення декларації.
☝️Нагадуємо, що у пацієнтів у яких була підписана декларація з лікарем загальної практики-сімейним лікарем Наконечною Наталією Василівною - з 01.05.2024 лікар припиняє трудові відносини з нашим центром, а отже дія вашої декларації автоматично припиняється. Наразі ви можете перепідписати декларацію з іншими лікарями нашого центру.
ВІд 06.05.2024 можна підписати декларацію з лікарями Радченко К.Д., Голік Т.М., Пограбською Ю.А. і Смірновою Ш.В.; згодом, декларантам Шунди О.І., Лук'яненко А.Т. буде окреме повідомлення про початок підписної кампанії.
Потрібна допомога, чи є питання щодо передекларування? Наш контакт центр вам допоможе:
+38067 6121223
+38050 4800121