Амбулаторія №6. Графік роботи

Інформація щодо нашої нової Амбулаторії загальної практики-сімейної медицини №6, яка розташована в м. Буча, б-р Леоніда Бірюкова 7.

Лікарі амбулаторії:

👩‍⚕️Пограбська Юлія Анатоліївна - лікар загальної практики-сімейним лікар, в.о. Завдувача амбулаторії;

👩‍⚕️Голік Тетяна Миколаївна - лікар-терапевт

👩‍⚕️Лук'яненко Анатолій Трохимович - лікар-терапевт

👩‍⚕️Радченко Клавдія Дмитрівна - лікар-терапевт

👩‍⚕️Шунда Олег Іванович - лікар-терапевт

👩‍⚕️Смірнова Ірина Володимирівна - лікар-педіатр

👩‍⚕️Фурса Олександр Іванович - заступник медичного директора з експертизи тимчасової непрацездатності.

☝️Якщо у вас підписана декларацію з вищезазначеними лікарями, просимо звернутися в наш контакт центр для перезаключення декларації.☝️Нагадуємо, що у пацієнтів у яких була підписана декларація з лікарем загальної практики-сімейним лікарем Наконечною Наталією Василівною - з 01.05.2024 лікар припиняє трудові відносини з нашим центром, а отже дія вашої декларації автоматично припиняється. Наразі ви можете перепідписати декларацію з іншими лікарями нашого центру.Потрібна допомога, чи є питання щодо передекларування? Наш контакт центр вам допоможе: