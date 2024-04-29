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Не більше ніж 24 учня у перших класах з 1 вересня 2024 року

З 1 вересня 2024 року у перших класах не може бути більше ніж 24 учні
Про це йдеться у листі Лист МОН від 22.03.2024 р. №1/4958-24 «Про розгляд звернення».

«Норма, передбачена абзацом другим пункту другого статті 12 Закону України «Про повну загальну середню освіту», застосовується для формування 1 класів, які розпочнуть навчання з 01.09.2024. Подальше зарахування дітей у 1-4 класи можливе виключно на вільні місця, тобто якщо в класі менше, ніж 24 учні», - йдеться у роз’ясненні МОНу.

 освіта
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