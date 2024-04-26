Бучанська ДПІ проводить заходи щодо популяризації електронних сервісів ДПС України

Очильниця Бучанської ДПІ Людмила Ступак
постійно проводить інформаційно - роз’яснювальні заходи з громадськістю Бучанської територіальної громади щодо порядку подання податкової декларації про майновий стан і доходи громадян, отриманих у 2023 році з використанням електронних сервісів ДПС України, зокрема «Електронний кабінет платника податків.» та безкоштовний мобільний застосунок "Моя податкова", який дозволяє в реальному часі, заповнити та подати податкову звітність в електронному вигляді.
Залишаємось на зв’язку:
Контакти гарячих ліній https://kyivobl.tax.gov.ua/kontakti/
Комунікаційна платформа: [email protected]
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