У столиці на Вокзальній площі зміниться організація руху

- мінімізація витрат з бюджету міста- максимально короткі строки втілення проєкту поточними роботами, без потреби виконувати реконструкції чи капітальні ремонти, які на період воєнного стану недоцільні.- зменшити хаотичність руху автомобілів,- унеможливити порушення правил паркування,- ліквідувати транзитний автомобільний трафік,- покращити пішохідну доступність- зменшити затримки руху комунального громадського транспорту.Експерт Дмитро Беспалов, який проводив транспортне моделювання, зазначив, що наразі на площі затримки виникають через постійні "конфлікти" між транспортними засобами і значну частку транзитного трафіку, якщо вирішити ці проблеми, то затримки і громадського і приватного транспорту зменшаться приблизно на 40%.🛑 1. Ліквідація руху автомобілів на найближчому до вокзалу розвороті, яка складається з 3-х автомобільних смуг. За рахунок цього збільшується загальний простір для пішоходів. Залишиться лише обмежений заїзд для авто організацій, які розміщені в пішохідній зоні.🚎 2. Найкраща доступність (перший та другий розвороти) до вокзалу буде забезпечена для комунального! громадського транспорту, проте віднесено зупинки маршруток.🚲 3. Створення велосмуг по вул. Симона Петлюри та впорядкування паркування по вулиці - паралельно замість “ялинки”.🚖 4. Ліквідація наскрізного проїзду для транзитного трафіку через вул. Симона Петлюри – пл. Вокзальну – вул. Павла Скоропадського (в обидва напрямки). Натомість з боку вул. Скоропадського організовується розворотне коло з можливістю висадки пасажирів (kiss&ride).🚙 5. Організація малого розвороту для автомобілів, які не мають потреби їхати прямо до вокзалу. Водночас реалізація розвороту в такому вигляді, щоб унеможливити там зупинку та стоянку авто.🚫 6. Встановлення достатньо великої кількості направляючих стовпчиків (делінеаторів), щоб не допустити хаотичне паркування.🅿️ 7. Покращена організація паркувального простору на площі з автоматичними шлагбаумами на в’їзд та виїзд за рахунок єдиної існуючої зеленої зони, яка з’явилась в рамках останньої реконструкції у 90-і.