У столиці на Вокзальній площі зміниться організація руху

Важлива ініціатива з урахуванням багаторічного хаосу з трафіком та паркуванням біля Центрального залізничного вокзалу, який до того ж вже більше 2 років є головними воротами в столицю для міжнародних делегацій.
Ключові фінансові принципи змін на Вокзальній:
- мінімізація витрат з бюджету міста
- максимально короткі строки втілення проєкту поточними роботами, без потреби виконувати реконструкції чи капітальні ремонти, які на період воєнного стану недоцільні.
Ключові завдання:
- зменшити хаотичність руху автомобілів,
- унеможливити порушення правил паркування,
- ліквідувати транзитний автомобільний трафік,
- покращити пішохідну доступність
- зменшити затримки руху комунального громадського транспорту.
До реорганізації руху були залучені різні розробники - з Луцька, Харкова, Львова та київського КП «Центр організації дорожнього руху», за основу взяли концепцію ЦОДРу.
Експерт Дмитро Беспалов, який проводив транспортне моделювання, зазначив, що наразі на площі затримки виникають через постійні "конфлікти" між транспортними засобами і значну частку транзитного трафіку, якщо вирішити ці проблеми, то затримки і громадського і приватного транспорту зменшаться приблизно на 40%.
Запропоновані зміни від КМДА:
🛑 1. Ліквідація руху автомобілів на найближчому до вокзалу розвороті, яка складається з 3-х автомобільних смуг. За рахунок цього збільшується загальний простір для пішоходів. Залишиться лише обмежений заїзд для авто організацій, які розміщені в пішохідній зоні.
🚎 2. Найкраща доступність (перший та другий розвороти) до вокзалу буде забезпечена для комунального! громадського транспорту, проте віднесено зупинки маршруток.
🚲 3. Створення велосмуг по вул. Симона Петлюри та впорядкування паркування по вулиці - паралельно замість “ялинки”.
🚖 4. Ліквідація наскрізного проїзду для транзитного трафіку через вул. Симона Петлюри – пл. Вокзальну – вул. Павла Скоропадського (в обидва напрямки). Натомість з боку вул. Скоропадського організовується розворотне коло з можливістю висадки пасажирів (kiss&ride).
🚙 5. Організація малого розвороту для автомобілів, які не мають потреби їхати прямо до вокзалу. Водночас реалізація розвороту в такому вигляді, щоб унеможливити там зупинку та стоянку авто.
🚫 6. Встановлення достатньо великої кількості направляючих стовпчиків (делінеаторів), щоб не допустити хаотичне паркування.
🅿️ 7. Покращена організація паркувального простору на площі з автоматичними шлагбаумами на в’їзд та виїзд за рахунок єдиної існуючої зеленої зони, яка з’явилась в рамках останньої реконструкції у 90-і.