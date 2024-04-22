У Бучі відбудеться щорічна конференція для журналістів Bucha Journalism Conference2024

На другу річницю звільнення Бучі на Київщині медійники і медійниці продовжують висвітлювати воєнні злочини росіян під час окупації, а отже допомагають відновити факти й надають голос постраждалим громадам.
Серед спікерів:
• Денис Бігус, CEO BIHUS.Info
• Анна Бабінець, засновниця та редакторка «Слідство.Інфо»
• Михайло Ткач, керівник відділу розслідувань «Українська правда»
• Юрія Ніколов, журналіст і засновник проєкту «Наші гроші»
• Володимир Торбіч, головний редактор «Четверта влада»
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