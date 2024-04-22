У Бучі відбудеться щорічна конференція для журналістів Bucha Journalism Conference2024

10 травня, після другої річниці деокупації Бучі, Media Development Foundation разом із «Українська правда» збирають на конференцію медійників та медійниць, які протистоять наступам на правду. Конференцію заснували тогоріч з метою захистити історичну пам'ять України, а також закликати до медійників у всьому світі й надалі висвітлювати події тих трагічних днів.

На другу річницю звільнення Бучі на Київщині медійники і медійниці продовжують висвітлювати воєнні злочини росіян під час окупації, а отже допомагають відновити факти й надають голос постраждалим громадам.