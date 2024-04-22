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  • 22 квітня 2024
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У Бучі відбудеться щорічна конференція для журналістів Bucha Journalism Conference2024

Тема конференції — "Переломний момент: журналістика й тотальна війна за правду".

На другу річницю звільнення Бучі на Київщині медійники і медійниці продовжують висвітлювати воєнні злочини росіян під час окупації, а отже допомагають відновити факти й надають голос постраждалим громадам.

10 травня, після другої річниці деокупації Бучі, Media Development Foundation разом із «Українська правда» збирають на конференцію медійників та медійниць, які протистоять наступам на правду. Конференцію заснували тогоріч з метою захистити історичну пам'ять України, а також закликати до медійників у всьому світі й надалі висвітлювати події тих трагічних днів.


Серед спікерів:
• Денис Бігус, CEO BIHUS.Info
• Анна Бабінець, засновниця та редакторка «Слідство.Інфо»
• Михайло Ткач, керівник відділу розслідувань «Українська правда»
• Юрія Ніколов, журналіст і засновник проєкту «Наші гроші»
• Володимир Торбіч, головний редактор «Четверта влада»

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 Bucha Journalism, Буча
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