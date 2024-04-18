У Бучі відкриють мережу парків розваг Epiland

Компанія «Епіцентр» планує запустити мережу сімейних парків розваг Epiland по всій Україні. Перший парк відкриють у червні 2024 року у дизайн-концепції «Планета Пандора» у Києві на вул. Полярній 20-Д, повідомили в пресслужбі мережі.

«Мережа Epiland матиме унікальну тематику «Подорож у просторі та часі», яка розкриватиметься в декорі інтер’єрів, кастомізованих атракціонах та в легенді мережі; включатиме високоякісне обладнання від найкращих світових та вітчизняних виробників: лабіринти, батути, дитячі майданчики, скеледроми, VR-симулятори, ігрові та редемпшн автомати, автодроми, тематичні квести, party-руми, анімацію, власне сімейне кафе, імерсивний дайнінг, а в окремих концепціях і екстремальні атракціони», — зазначила керівник відділу розважальних концепцій компанії «Епіцентр К» Катерина Черняк.

Кожен окремий парк працюватиме в оригінальному форматі, пояснила компанія. Перший з них — в дизайн-концепції «Планета Пандора» – на другому поверсі столичного ТЦ«Епіцентр» на вул. Полярній 20-Д. Площа парку становитиме 3000 кв. м. Основний акцент проєкту зроблено на розваги для дітей віком до 12 років та проведення дитячих днів народжень.Компанія відчула запит на якісну розважальну складову для родин з дітьми, зазначила директорка напрямку ексклюзивних концептів та розвитку мережі ТЦ «Епіцентр» Вікторія Зеленська.Додатково в Epiland для відвідувачів буде працювати няня-сервіс.У 2024 році «Епіцентр» також планує відкриття парків розваг у складі ТРЦ Green Gallery в Чабанах (Київська обл.) та в ТРЦ Bucha Gallery в Бучі.