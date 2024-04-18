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  • 18 квітня 2024
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У Бучі відкрили інноваційний майданчик для переробки будівельних відходів

У Бучі відкрили інноваційний майданчик для переробки будівельних відходів, що накопичились внаслідок руйнувань росіянами під час окупації.



Це одна з перших в Україні стійких і повноцінних станцій із переробки сміття такого виду. На відкриття майданчика завітав Петер Вагнер — Голова Служби зовнішньополітичних інструментів Європейської Комісії.

За підрахунками, у громаді залишилося близько 75 тисяч кубометрів будівельних відходів після демонтажу зруйнованих об'єктів. Відтепер утилізацією та переробкою цих відходів займатиметься КП "Бучасервіс".

Майже все обладнання для роботи майданчика надала UNDP Ukraine.
Відходи подрібнюють та сортують за фракціями, а кінцевий продукт — перепрофілюють для потреб громади.

Проєкт реалізовано спільними зусиллями Бучанської міськради, Програми розвитку ООН та за підтримки ЄС.

Це стане важливим кроком у відновленні та мінімізації впливу шкідливих речовин на довкілля.



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Прес-служба Бучанської міської ради 
 міські новації, Федорук Анатолій Петрович, відеосюжет, фотофакт, міжнародна місія, Буча, ВІЙНА
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