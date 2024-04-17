Податківці Бучанської ДПІ провели індивідуальний практикум

Очильниця Бучанської ДПІ Людмила Ступак постійно проводить індивідуальні практикуми для громадян на тему: «Алгоритм подання податкової декларації про отримані доходи громадянами у 2023 році через Електронний кабінет платника податків».
Під час проведення навчання фахівець роз’яснює платникам податків актуальні питання податкового законодавства, зокрема консультує щодо декларування доходів громадян та надає практичну допомогу при складанні та подання податкової декларації про майновий стан і доходи через зручний сервіс ДПС України «Електронний кабінет платника податків», рекомендуючі до використання новий електронний сервіс мобільний застосунок «Моя податкова», який шляхом його завантаження на мобільні телефони дає платникам можливість отримати відомості про суми отриманих доходів, дізнатися про наявність чи відсутність податкового боргу та переглянути повідомлення про нарахування майнових податків.