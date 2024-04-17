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  • 17 квітня 2024
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Завдяки корейським партнерам у Бучі завершать будівництво дитячого садочка

Завершення будівництва дитячого садочка у Бучі по вулиці Лесі Українки, який не змогли закінчити у 2022 через війну.

Про це повідомив Бучанський міський голова після зустрічі з керівництвом корейської компанії SsangYong, яке особисто приїхали оглянути обʼєкт.
Кошти приватні — компанія та її засновники хочуть допомогти й підтримати Бучанську громаду.

Анатолій Федорук:
- Проєкт плануємо втілювати спільно з фондом CORE Ukraine.
Під час окупації цей дитсадочок для 144-х дітей був пошкоджений: посічений дах, вибиті вікна та побитий фасад. Окрім того, необхідно завершити внутрішні роботи та облаштувати територію. Тож задач вистачає.

Корейські партнери також оглянули центр для реабілітації дітей з інвалідністю. Там робота вже кипить, проте для завершення об'єкта потрібне додаткове фінансування.

Незабаром розпочнемо партнерство з новими організаціями Південної Кореї. Їхній фокус спрямований на реалізацію гуманітарних об‘єктів, а наш — на створення комфортних умов для дітей.


 ВІЙНА, освіта, Буча, міжнародна місія, Федорук Анатолій Петрович
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