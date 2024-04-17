Завдяки корейським партнерам у Бучі завершать будівництво дитячого садочка

Анатолій Федорук:

- Проєкт плануємо втілювати спільно з фондом CORE Ukraine.

Під час окупації цей дитсадочок для 144-х дітей був пошкоджений: посічений дах, вибиті вікна та побитий фасад. Окрім того, необхідно завершити внутрішні роботи та облаштувати територію. Тож задач вистачає.



Корейські партнери також оглянули центр для реабілітації дітей з інвалідністю. Там робота вже кипить, проте для завершення об'єкта потрібне додаткове фінансування.



Незабаром розпочнемо партнерство з новими організаціями Південної Кореї. Їхній фокус спрямований на реалізацію гуманітарних об‘єктів, а наш — на створення комфортних умов для дітей.

Про це повідомив Бучанський міський голова після зустрічі з керівництвом корейської компанії SsangYong, яке особисто приїхали оглянути обʼєкт.Кошти приватні — компанія та її засновники хочуть допомогти й підтримати Бучанську громаду.