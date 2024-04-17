У Бучі частина шкіл тимчасово переходить на дистанційне навчання

Через постійні повідомлення про замінування закладів освіти Бучанської громади, частина шкіл тимчасово переходить на дистанційне навчання.З 18 до 21 квітня Бучанські ліцеїприпиняють очну форму навчання. Освітній процес буде організований онлайн до врегулювання ситуації з мінуванням. Про це повідомили у відділі освіти.Закликаємо батьків із розумінням поставитися до змін та сприяти організації дистанційної освіти для дітей. Адже безпека дітей – пріоритет номер один для Бучанської громади.