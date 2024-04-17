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  • 17 квітня 2024
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У Бучі частина шкіл тимчасово переходить на дистанційне навчання


Через постійні повідомлення про замінування закладів освіти Бучанської громади, частина шкіл тимчасово переходить на дистанційне навчання.

З 18 до 21 квітня Бучанські ліцеї №3, №4, №5 та №9 припиняють очну форму навчання. Освітній процес буде організований онлайн до врегулювання ситуації з мінуванням. Про це повідомили у відділі освіти.

Закликаємо батьків із розумінням поставитися до змін та сприяти організації дистанційної освіти для дітей. Адже безпека дітей – пріоритет номер один для Бучанської громади.
Прес-служба Бучанської міської ради 
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