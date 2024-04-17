Буча новини міста, Буча сайт » статті і публікації » законодавтство » Змінилися правила допомоги для ВПО
  • 17 квітня 2024
  • 9
  • 0
+aA | -Aa 

Змінилися правила допомоги для ВПО


1 квітня набула чинності постанова КМУ про зміни в наданні допомоги на проживання для ВПО.
До березня допомогу у 2 тис. грн отримували приблизно 2,6 млн внутрішньо переміщених осіб. На сьогодні таких залишилося близько 600 тис.

З 1 березня 2024 року допомогу на проживання автоматично призначено на півроку для трьох категорій:
▪️ пенсіонерам, у яких станом на 01.01.2024 року розмір пенсії не перевищує 9 444 грн;
▪️ людям з інвалідністю I або II групи, дітям з інвалідністю віком до 18 років, тяжкохворим дітям;
▪️ дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, віком до 23 років, а також батькам-вихователям і прийомним батькам.


Оскільки Кабмін продовжив термін подання заявок до 30 квітня, очікується збільшення кількості отримувачів до 1 млн.

Люди, які подадуть заяву до цього терміну, отримають кошти за березень, квітень і протягом наступних 6 місяців. Це стосується тих категорій ВПО, яким виплати не продовжили автоматично, але які перебувають у скрутному матеріальному становищі та розраховують на допомогу.


Переселенці, які хочуть продовження виплат, мають звернутися до ЦНАПу і там ідентифікуватися.
юрконсультація, законодавство, ВІЙНА
Новини в телеграм
Напечатать
 Інші новини по темі:
Розміри державної соціальної допомоги з липня

Розміри державної соціальної допомоги з липня

законодавтство
Відтепер обмежені пенсії працюючим пенсіонерам. Роз`яснення

Відтепер обмежені пенсії працюючим пенсіонерам. Роз`яснення

законодавтство
Жителі Бучанської громади отримають державні соціальні виплати за січень 2024 року

Жителі Бучанської громади отримають державні соціальні виплати за січень 2024 року

Буча та регіон
Уряд затвердив розмір грошової допомоги до Дня Незалежності

Уряд затвердив розмір грошової допомоги до Дня Незалежності

законодавтство
Бучанська громада: Теплий одяг дітям ВПО віком 2-3 років

Бучанська громада: Теплий одяг дітям ВПО віком 2-3 років

Буча та регіон
Про встановлення плати для батьків за харчування дітей у Бучанських закладах освіти

Про встановлення плати для батьків за харчування дітей у Бучанських закладах освіти

Буча та регіон
Бучанська міська ОТГ: Платні послуги гуртків у школах та безкоштовне харчування

Бучанська міська ОТГ: Платні послуги гуртків у школах та безкоштовне харчування

відділ освіти
Переселенці мають написати заяву про неотримання виплат до 1 жовтня

Переселенці мають написати заяву про неотримання виплат до 1 жовтня

Буча та регіон
Уряд збільшив стаж для виходу на пенсію педагогам і медикам

Уряд збільшив стаж для виходу на пенсію педагогам і медикам

законодавтство
Зміни в пенсійному законодавстві з 1 квітня 2015 року

Зміни в пенсійному законодавстві з 1 квітня 2015 року

УПФУ в місті Буча інформує
Безоплатні путівки для дітей: уряд ухвалив нове рішення

Безоплатні путівки для дітей: уряд ухвалив нове рішення

законодавтство
Військовозобов’язані ВПО: чи потрібно ставати на облік у територіальний центр комплектування та соціальної підтримки й хто звільняється від мобілізації?

Військовозобов’язані ВПО: чи потрібно ставати на облік у територіальний центр комплектування та соціальної підтримки й хто звільняється від мобілізації?

законодавтство
До відома отримувачів соціальної допомоги

До відома отримувачів соціальної допомоги

Управління соціальної політики
Про підвищення пенсійних виплат. Перерахунок пенсій працюючим пенсіонерам

Про підвищення пенсійних виплат. Перерахунок пенсій працюючим пенсіонерам

УПФУ в місті Буча інформує
Мешканці Київської області більше не вважаються такими, що перемістилися з зони бойових дій: у Кабміні затвердили Перелік територій

Мешканці Київської області більше не вважаються такими, що перемістилися з зони бойових дій: у Кабміні затвердили Перелік територій

Буча та регіон
Коментарів: 0
Додати коментар