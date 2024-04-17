Змінилися правила допомоги для ВПО

З 1 березня 2024 року допомогу на проживання автоматично призначено на півроку для трьох категорій:

▪️ пенсіонерам, у яких станом на 01.01.2024 року розмір пенсії не перевищує 9 444 грн;

▪️ людям з інвалідністю I або II групи, дітям з інвалідністю віком до 18 років, тяжкохворим дітям;

▪️ дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, віком до 23 років, а також батькам-вихователям і прийомним батькам.

Люди, які подадуть заяву до цього терміну, отримають кошти за березень, квітень і протягом наступних 6 місяців. Це стосується тих категорій ВПО, яким виплати не продовжили автоматично, але які перебувають у скрутному матеріальному становищі та розраховують на допомогу.

Оскільки Кабмін продовжив термін подання заявок до 30 квітня, очікується збільшення кількості отримувачів до 1 млн.Переселенці, які хочуть продовження виплат, мають звернутися до ЦНАПу і там ідентифікуватися.