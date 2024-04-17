Змінилися правила допомоги для ВПО

1 квітня набула чинності постанова КМУ про зміни в наданні допомоги на проживання для ВПО.
До березня допомогу у 2 тис. грн отримували приблизно 2,6 млн внутрішньо переміщених осіб. На сьогодні таких залишилося близько 600 тис.
▪️ пенсіонерам, у яких станом на 01.01.2024 року розмір пенсії не перевищує 9 444 грн;
▪️ людям з інвалідністю I або II групи, дітям з інвалідністю віком до 18 років, тяжкохворим дітям;
▪️ дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, віком до 23 років, а також батькам-вихователям і прийомним батькам.
Оскільки Кабмін продовжив термін подання заявок до 30 квітня, очікується збільшення кількості отримувачів до 1 млн.
Переселенці, які хочуть продовження виплат, мають звернутися до ЦНАПу і там ідентифікуватися.