Безоплатні путівки для дітей: уряд ухвалив нове рішення

Відтепер отримати безоплатні путівки для оздоровлення можуть:
▪️ діти учасників бойових дій, зокрема й добровольців;
▪️ діти загиблих (померлих) Захисників і Захисниць;
▪️ діти, які зареєстровані як внутрішньо переміщені особи та отримують допомогу на проживання ВПО.
Половина виділених путівок до Міжнародного дитячого центру (МДЦ) "Артек" передбачені для дітей, які живуть на території активних бойових дій.
Крім цього, безкоштовно відпочити можуть:
▪️ діти-сироти, позбавлені батьківського піклування;
▪️ рідні діти батьків-вихователів або прийомних батьків, які проживають в одній прийомній сім'ї або дитячому будинку сімейного типу;
▪️ діти з малозабезпечених сімей;
▪️ діти, один із батьків яких загинув, пропав безвісти або помер від поранення, контузії, каліцтва або захворювання, отриманого внаслідок участі в бойових діях.