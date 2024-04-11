Безоплатні путівки для дітей: уряд ухвалив нове рішення

Половина виділених путівок до Міжнародного дитячого центру (МДЦ) "Артек" передбачені для дітей, якіКрім цього, безкоштовно відпочити можуть:▪️ діти-сироти, позбавлені батьківського піклування;▪️ рідні діти батьків-вихователів або прийомних батьків, які проживають в одній прийомній сім'ї або дитячому будинку сімейного типу;▪️ діти з малозабезпечених сімей;▪️ діти, один із батьків яких загинув, пропав безвісти або помер від поранення, контузії, каліцтва або захворювання, отриманого внаслідок участі в бойових діях.