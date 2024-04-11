Нову амбулаторію відкрили в Бучі

Новий та сучасний медичний заклад відтепер чекає на пацієнтів за адресою Леоніда Бірюкова, 7 в місті Буча

В амбулаторії № 6 розміщуються сім лікарів загальної практики, таких як сімейні лікарі, терапевти та педіатри. Записуватись на прийом можна вже!

Я вже наголошував, що 2024 - рік розвитку системи охорони здоровʼя у Бучанській громаді.



Приміром, цьогоріч відкриємо ще одну амбулаторію у Бучі по вулиці Водопровідній, амбулаторії в селах Синяк, Бабинці та Здвижівка. Дещо виконуємо власним коштом, все інше - допомога наших міжнародних партнерів.



Бажаємо плідної праці нашим лікарів в новій амбулаторії, а мешканцям - бути здоровими!

телефон кол-центру:Амбулаторія інклюзивна. Приміщення обладнане ліфтом для маломобільних груп населення та, наприклад, для мам з візочками. Людям з порушенням зору допомагають таблички та вказівники, виконані шрифтом Брайля.