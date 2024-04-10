Обшуки в Гостомельській адміністрації

Правоохоронні органи у рамках кримінальної справи провели обшук у Гостомельській військовій адміністрації.

Нагадаємо, відбудова Гостомеля спричинила декілька гучних скандалів. Серед них - зареєстровані на пенсіонерів та "ДНР"-івців ФОПи, а також священники. Зазначено також зв'язок позаштатного інспектора архітектурно-будівельного контролю Сергія Возного з Іваном Галунгою, який був звинувачений у розтраті коштів та продажі людей. В результаті цієї співпраці було привласнено мільйони гривень та майже спровоковано міжнародний скандал за участю французької фірми.

Кримінальна справа стосується розкрадання бюджетних коштів через завищення цін на демонтажні роботи. Підписані прямі договори з підрядними фірмами, які підконтрольні Сергію Возному. Кримінальна справа про розкрадання бюджету розміром в 21 мільйон гривень.