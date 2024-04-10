Обшуки в Гостомельській адміністрації

Правоохоронні органи у рамках кримінальної справи провели обшук у Гостомельській військовій адміністрації. Зокрема, вилучені документи по демонтажу будівель та особова справа Ольги Прилипко.
Кримінальна справа стосується розкрадання бюджетних коштів через завищення цін на демонтажні роботи. Підписані прямі договори з підрядними фірмами, які підконтрольні Сергію Возному. Кримінальна справа про розкрадання бюджету розміром в 21 мільйон гривень.
Нагадаємо, відбудова Гостомеля спричинила декілька гучних скандалів. Серед них - зареєстровані на пенсіонерів та "ДНР"-івців ФОПи, а також священники. Зазначено також зв'язок позаштатного інспектора архітектурно-будівельного контролю Сергія Возного з Іваном Галунгою, який був звинувачений у розтраті коштів та продажі людей. В результаті цієї співпраці було привласнено мільйони гривень та майже спровоковано міжнародний скандал за участю французької фірми.