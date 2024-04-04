Податкова: "Гаряча лінія" щодо проведення кампанії декларування громадян доходів

Днями, очильниця Бучанської ДПІ Людмила Ступак провела сеанс телефонного зв’язку «гаряча лінія», де відповідала платникам податків про ключові аспекти проведення щорічної кампанії декларування громадянами доходів, отриманих протягом 2023 року.
Під час спілкування з дозвонювачами податківець поінформувала, що кампанія декларування громадянами доходів, одержаних протягом 2023 року вже вийшла на фінішну прямую та нагадала про перелік доходів громадян, які підлягають обов’язковому декларуванню, зауваживши, що податкову декларацію про майновий стан і доходи потрібно заповнити і подати громадянам до 1 травня 2024 року.
Податківець акцентувала увагу на електронних сервісах ДПС України, зокрема, на сервісі Електронний кабінет платника, де є можливість заповнити, подати податкову декларацію, засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням вимог законів щодо електронного документообігу, автоматично перевірити на наявність арифметичних помилок та надіслати її до контролюючого органу. Платникам, які зателефонували на «гарячу лінію», було надано повну та вичерпну відповідь.