Уряд затвердив розмір грошової допомоги до Дня Незалежності

Грошова допомога передбачена для ветеранів війни та осіб, на яких поширюється дія Законів України "Про статус ветеранів війни, гарантії їхнього соціального захисту" та "Про жертви нацистських переслідувань".
Особам з інвалідністю внаслідок війни та колишнім малолітнім (яким на момент ув'язнення не виповнилося 14 років) в'язням концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, яких визнано особами з інвалідністю від загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин, установлено виплати в розмірі:
3 100 гривень - інвалідність I групи - 3 100 гривень;
2 900 гривень - інвалідність II групи;
2 700 гривень - інвалідність III групи - 2 700 гривень.
Виплати в розмірі 1 000 гривень отримають учасники бойових дій, постраждалі учасники Революції Гідності та колишні неповнолітні (яким на момент ув'язнення не виповнилося 18 років) в'язні концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання. А також діти, які народилися в місцях примусового утримання їхніх батьків.
Виплати в розмірі 3 100 гривень отримають особи, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною.
Допомога в розмірі 650 гривень передбачена для:
• членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни;
• членів сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України;
• дружин або чоловіків померлих осіб з інвалідністю внаслідок війни, які не одружилися вдруге;
• дружин або чоловіків померлих учасників бойових дій, учасників війни та жертв нацистських переслідувань, визнаних за життя особами з інвалідністю від загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин, які не одружилися вдруге.
Крім цього, допомогу в 450 гривень отримають учасники війни та колишні в'язні концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, особи, яких було насильно вивезено на примусові роботи, діти партизанів, підпільників, інших учасників боротьби з націонал-соціалістичним режимом у тилу ворога.