Кампанія декларування доходів громадян вийшла на фінішну пряму

Декларація про майновий стан і доходи подається в один із таких способів:

- особисто або уповноваженою на це особою;

- поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення, але не пізніше ніж за 5 днів до закінчення граничного строку подання декларації;

- засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням вимог щодо електронного документообігу (не пізніше закінчення останньої години дня, в якому спливає такий граничний строк).

При цьому громадяни, які мають право на податкову знижку, декларацію за підсумками 2023 року можуть подати по 31 грудня 2024 року включно.Консультативну допомогу з питань заповнення податкової декларації можна отримати в Центрі обслуговування платників при кожній ДПІ.