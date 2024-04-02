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  • 2 квітня 2024
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Кампанія декларування доходів громадян вийшла на фінішну пряму

ГУ ДПС у Київській області нагадує, що останній день подання податкової декларації про майновий стан і доходи за 2023 рік платниками податків, які згідно з нормами ПКУ мають обов’язок щодо її подання - 30 квітня 2024 року.

Декларація про майновий стан і доходи подається в один із таких способів:
- особисто або уповноваженою на це особою;
- поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення, але не пізніше ніж за 5 днів до закінчення граничного строку подання декларації;
- засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням вимог щодо електронного документообігу (не пізніше закінчення останньої години дня, в якому спливає такий граничний строк).

При цьому громадяни, які мають право на податкову знижку, декларацію за підсумками 2023 року можуть подати по 31 грудня 2024 року включно.
Консультативну допомогу з питань заповнення податкової декларації можна отримати в Центрі обслуговування платників при кожній ДПІ.
ГУ ДПС у Київській області 
 податкова
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