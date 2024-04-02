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  • 2 квітня 2024
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Бучанська громада: Прийом заяв про зарахування дітей до 1-х класів

Розпочинається прийом заяв про зарахування дітей до 1-х класів закладів загальної середньої освіти Бучанської міської територіальної громади на 2024/2025 навчальний рік.


Від 8 квітня по 31 травня 2024 року батьки майбутніх першокласників мають подати заяви та інші документи для зарахування їхніх дітей до перших класів відповідно
до території обслуговування:
Скачать файл: terytoriia-obslugovuvannia.pdf [268.12 Kb] (cкачиваний: 3)
Посмотреть онлайн файл: terytoriia-obslugovuvannia.pdf



Першочергово до 1 червня 2024 року включно зараховуються:
- усі діти місце проживання яких на території обслуговування закладу освіти підтверджене;
- діти, які є рідними (усиновленими) братами та/або сестрами дітей, які здобувають освіту у цьому закладі;
- діти працівників цього закладу освіти;
- випускники дошкільного підрозділу цього закладу освіти (за його наявності).


📍Інформацію про умови прийому дітей батьки можуть отримати на офіційному веб-сайті закладу освіти.

Один з батьків майбутнього першокласника подає заяву про зарахування до закладу освіти (з пред’явленням документа, що посвідчує особу заявника), до якої додаються:
vob.org.ua
1) копія свідоцтва про народження дитини або документа, що посвідчує особу здобувача освіти (під час подання копії пред’являється оригінал відповідного документа);
2) оригінал або копія медичної довідки за формою первинної облікової документації № 086-1/о .У разі, якщо батьки або особи, які їх замінюють, перебувають за кордоном, оригінал медичної довідки подають після прибуття в Україну.

У разі наявності та за бажанням одного з батьків дитини до заяви про зарахування може додаватися оригінал або копія висновку про комплексну (чи повторну) психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини чи витягу з протоколу засідання психолого-медико-педагогічної консультації.

📌Підтвердити місце проживання дитини можна одним з перелічених документів >>

Відділ освіти Бучанської міської ради
+380 4597 49704
[email protected]
вул. Островського, 36-А, місто Буча,
освіта, Буча, Бучанський район
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