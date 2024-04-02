Бучанська громада: Прийом заяв про зарахування дітей до 1-х класів

Розпочинається прийом заяв про зарахування дітей до 1-х класів закладів загальної середньої освіти Бучанської міської територіальної громади на 2024/2025 навчальний рік.

Першочергово до 1 червня 2024 року включно зараховуються:

- усі діти місце проживання яких на території обслуговування закладу освіти підтверджене;

- діти, які є рідними (усиновленими) братами та/або сестрами дітей, які здобувають освіту у цьому закладі;

- діти працівників цього закладу освіти;

- випускники дошкільного підрозділу цього закладу освіти (за його наявності).