У Бородянці відновили роботу хіміко-бактеріологічні лабораторії питної води

Відновлення роботи цих лабораторій дозволить проводити щоденний лабораторний контроль якості роботи очисних споруд, водопідготовки та водовідведення, також здійснювати систематичний моніторинг стану водойми р. Здвиж задля попередження негативного впливу на навколишнє середовище та надавати якісні послуги з централізованого водопостачання і водовідведення громаді селища, переселенцям та об'єктам соціально-культурного призначення.