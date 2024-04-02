У Бородянці відновили роботу хіміко-бактеріологічні лабораторії питної води

Завдяки допомозі БФ «Н'ювей» вдалося відновити роботу двох лабораторій: хіміко-бактеріологічної лабораторії питної води, хіміко-бактеріологічної лабораторії стічної води.
Відновлення роботи цих лабораторій дозволить проводити щоденний лабораторний контроль якості роботи очисних споруд, водопідготовки та водовідведення, також здійснювати систематичний моніторинг стану водойми р. Здвиж задля попередження негативного впливу на навколишнє середовище та надавати якісні послуги з централізованого водопостачання і водовідведення громаді селища, переселенцям та об'єктам соціально-культурного призначення.