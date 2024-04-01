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  • 1 квітня 2024
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Презентована книга "БУЧА: розстріляна весна"

23 березня в Публічній бібліотеці Бучанської громади були презентовані книги народжені та присвячені Бучі, зокрема "БУЧА: розстріляна весна" за авторством Сергій Куліда та Ігор Бартків, а також "Гравітація слова" Юлії Бережко-Камінська.


Перша книжка - про початок повномасштабного вторгнення і події, які розгорталися в Бучі. Сергій Володимирович не лише фіксував це, а й збирав та опрацьовував свідчення та публікації інших людей, щоб якомога повніше представити те, що відбувалося, що ми переживали. Пан Ігор долучився до цієї роботи, а також додав публікації органів влади, спогади свідків та фотоматеріали.

Книжка здобула підтримку Міністерства культури та інформаційної політики України. Також Сергій Куліда презентував "Бучанський щоденник", який був виданий ще в 2022 році і частково увійшов до презентованої "БУЧА: розстріляна весна".



Юлія Бережко-Камінська представила цикл поезій воєнного часу, написаних за мотивами перебування в Бучі під час окупації. Дещо прочитала і з "Гравітації слова". Розповіла про свій польський період та вручила бібліотеці книжки "Українці в Польщі: історія порятунку" Instytut Literatury, антологію воєнної лірики "Римова. Війна" та книжку перекладів поезії шести українських авторок польською мовою "Nie zabrałam ze sobą radości" (Ольга Ольхова).

До заходу долучилися бучанці та ірпінці, які також працюють із документуванням того, що відбувалося у Бучі та Ірпені під час раш-го вторгнення.

Архівний відділ Бучанської міської ради 
 ВІЙНА, Буча
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