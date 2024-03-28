З 1 квітня завезти гуманітарну допомогу буде можливо тільки через онлайн-систему

Ці зміни впроваджуються для того, щоб зробити процедуру ввезення та обліку гуманітарки зручною та прозорою для всіх: для фондів і волонтерів, для організацій та інституцій, які отримують допомогу, і для держави. Цифровий механізм дасть змогу позбутися паперів, а отже, і зловживань під час завезення та розподілу гуманітарної допомоги. А ще - дасть можливість фондам і громадським організаціям зберігати всю історію завезення гуманітарної допомоги в одному місці.

До 1 квітня ще діє перехідний період. Він передбачає, що одержувачі гуманітарної допомоги (фонди, громадські організації та інші установи) можуть обирати один із двох варіантів завезення та обліку гуманітарної допомоги - паперовий або цифровий.