З 1 квітня завезти гуманітарну допомогу буде можливо тільки через онлайн-систему

Завершується перехідний період, під час якого в Україну можна було завозити гуманітарну допомогу, використовуючи паперові декларації.
Від 1 квітня завезти гуманітарну допомогу в Україну буде можливо тільки з використанням Автоматизованої системи реєстрації гуманітарної допомоги.
До 1 квітня ще діє перехідний період. Він передбачає, що одержувачі гуманітарної допомоги (фонди, громадські організації та інші установи) можуть обирати один із двох варіантів завезення та обліку гуманітарної допомоги - паперовий або цифровий.
Детальну інструкцію з користування системою можна знайти за посиланням.