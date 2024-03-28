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  • 28 березня 2024
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З 1 квітня завезти гуманітарну допомогу буде можливо тільки через онлайн-систему


Завершується перехідний період, під час якого в Україну можна було завозити гуманітарну допомогу, використовуючи паперові декларації.
Від 1 квітня завезти гуманітарну допомогу в Україну буде можливо тільки з використанням Автоматизованої системи реєстрації гуманітарної допомоги.

Ці зміни впроваджуються для того, щоб зробити процедуру ввезення та обліку гуманітарки зручною та прозорою для всіх: для фондів і волонтерів, для організацій та інституцій, які отримують допомогу, і для держави. Цифровий механізм дасть змогу позбутися паперів, а отже, і зловживань під час завезення та розподілу гуманітарної допомоги. А ще - дасть можливість фондам і громадським організаціям зберігати всю історію завезення гуманітарної допомоги в одному місці.


До 1 квітня ще діє перехідний період. Він передбачає, що одержувачі гуманітарної допомоги (фонди, громадські організації та інші установи) можуть обирати один із двох варіантів завезення та обліку гуманітарної допомоги - паперовий або цифровий.

Детальну інструкцію з користування системою можна знайти за посиланням.
юрконсультація, ВІЙНА
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