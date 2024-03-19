Буча новини міста, Буча сайт » Бучанська податкова інспекція » Публікації » Податкова: Про отримання пільги щодо сплати земельного податку
  • 19 березня 2024
  • 11
  • 0
+aA | -Aa 

Податкова: Про отримання пільги щодо сплати земельного податку

Для отримання пільги щодо сплати земельного податку, ФО подає контролюючому органу за місцезнаходженням земельної ділянки заяву до 01 травня поточного року

ГУ ДПС у Київській області нагадує що для отримання пільг щодо сплати земельного податку, ФО подає контролюючому органу за місцем знаходження земельної ділянки або за місцем знаходження будь-якої з земельних ділянок, що знаходяться у власності такої особи (якщо має у власності декілька земельних ділянок) заяву довільної форми про застосування пільги та документи, що посвідчують її право на пільгу в термін до 1 травня поточного року або протягом 30 календарних днів з дня набуття права на пільгу та/або права власності (якщо право на пільгу виникає протягом календарного року).
Новини в телеграм
Напечатать
 Інші новини по темі:
Податкова: Про пільги з земельного податку

Податкова: Про пільги з земельного податку

Публікації
Податкова: Про обрання або зміну земельних ділянок для застосування пільги

Податкова: Про обрання або зміну земельних ділянок для застосування пільги

Публікації
Податкова: Про сплату земельного податку.

Податкова: Про сплату земельного податку.

Публікації
Податкова запрошує платників для звірки даних щодо земельного податку

Податкова запрошує платників для звірки даних щодо земельного податку

Публікації
Податкова: 29 серпня останній день сплати земельного податку

Податкова: 29 серпня останній день сплати земельного податку

Публікації
Податкова: Як провести звірку по земельному податку?

Податкова: Як провести звірку по земельному податку?

Публікації
Податкова: Як звірити данні щодо плати за землю

Податкова: Як звірити данні щодо плати за землю

Публікації
Про пільги щодо сплати земельного податку для фізичних осіб

Про пільги щодо сплати земельного податку для фізичних осіб

Публікації
Податкова: Юридичні особи 3-група - сплачують земельний податок на загальних підставах

Податкова: Юридичні особи 3-група - сплачують земельний податок на загальних підставах

Публікації
Податкова: власники земельних ділянок, які здають в оренду - є платниками земельного податку

Податкова: власники земельних ділянок, які здають в оренду - є платниками земельного податку

Публікації
Власники земельних ділянок (до 2004 року) - ПЕРЕВІРТЕ себе на кадастровій карті

Власники земельних ділянок (до 2004 року) - ПЕРЕВІРТЕ себе на кадастровій карті

Буча та регіон
Податкова: Про зміни плати на землю. Пенсіонери не платять податок за приватиз.ділянку

Податкова: Про зміни плати на землю. Пенсіонери не платять податок за приватиз.ділянку

Публікації
Ірпінська ОДПІ запрошує громадян пройти звірку даних

Ірпінська ОДПІ запрошує громадян пройти звірку даних

Публікації
Пільги, які мають громадяни по платі за землю у 2011 році

Пільги, які мають громадяни по платі за землю у 2011 році

Публікації
Податкова: Термін сплати податку на нерухоме майно 30 серпня

Податкова: Термін сплати податку на нерухоме майно 30 серпня

Публікації
Коментарів: 0
Додати коментар