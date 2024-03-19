ГУ ДПС у Київській області нагадує що для отримання пільг щодо сплати земельного податку, ФО подає контролюючому органу за місцем знаходження земельної ділянки або за місцем знаходження будь-якої з земельних ділянок, що знаходяться у власності такої особи (якщо має у власності декілька земельних ділянок) заяву довільної форми про застосування пільги та документи, що посвідчують її право на пільгу в термін до 1 травня поточного року або протягом 30 календарних днів з дня набуття права на пільгу та/або права власності (якщо право на пільгу виникає протягом календарного року).
Податкова: Про отримання пільги щодо сплати земельного податку
ГУ ДПС у Київській області нагадує що для отримання пільг щодо сплати земельного податку, ФО подає контролюючому органу за місцем знаходження земельної ділянки або за місцем знаходження будь-якої з земельних ділянок, що знаходяться у власності такої особи (якщо має у власності декілька земельних ділянок) заяву довільної форми про застосування пільги та документи, що посвідчують її право на пільгу в термін до 1 травня поточного року або протягом 30 календарних днів з дня набуття права на пільгу та/або права власності (якщо право на пільгу виникає протягом календарного року).