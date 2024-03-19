Виїзний візит фахівців з Академії медичних наук в Бучанській громаді

Запис обов'язковий.

Записатися на консультацію до потрібного фахівця ви можете звернувшись до вашого лікаря, з ким укладена декларація.

Щира подяка Національній академії медичних наук України за постійну та своєчасну медичну допомогу жителям нашої громади.

Бучанський центр первинної медико-санітарної допомоги інформує:У Бучанській громаді прийматимуть лікарі Академії медичних наук:🔸Ендокринолог🔸Кардіолог🔸НеврологЗапрошуємо тих, кому необхідна консультація даних спеціалістів.Дати виїзних консультацій:🔸21 березня - Амбулаторія №3, м. Буча, вул. Склозаводська, 7🔸3 квітня - Мироцька амбулаторія, с. Мироцьке, вул. Центральна, 6а🔸17 квітня - Синяківська амбулаторія, с.Синяк, вул.Київська, 60🔸1 травня - Луб'янська амбулаторія, с. Луб'янка, вул. Шевченка, 93🔸15 травня - Гаврилівська амбулаторія, с. Гаврилівка, вул. Свято-Троїцька, 58🔸29 травня - Блиставицька амбулаторія, с.Блиставиця, вул.Єдності, 1а