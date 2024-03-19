Буча новини міста, Буча сайт » Буча та регіон » Виїзний візит фахівців з Академії медичних наук в Бучанській громаді
  • Сьогодні, 11:05
  • 0
  • 0
+aA | -Aa 

Виїзний візит фахівців з Академії медичних наук в Бучанській громаді

Бучанський центр первинної медико-санітарної допомоги інформує:
У Бучанській громаді прийматимуть лікарі Академії медичних наук:
🔸Ендокринолог
🔸Кардіолог
🔸Невролог

Запрошуємо тих, кому необхідна консультація даних спеціалістів.

Дати виїзних консультацій:
🔸21 березня - Амбулаторія №3, м. Буча, вул. Склозаводська, 7
🔸3 квітня - Мироцька амбулаторія, с. Мироцьке, вул. Центральна, 6а
🔸17 квітня - Синяківська амбулаторія, с.Синяк, вул.Київська, 60
🔸1 травня - Луб'янська амбулаторія, с. Луб'янка, вул. Шевченка, 93
🔸15 травня - Гаврилівська амбулаторія, с. Гаврилівка, вул. Свято-Троїцька, 58
🔸29 травня - Блиставицька амбулаторія, с.Блиставиця, вул.Єдності, 1а

Запис обов'язковий.
Записатися на консультацію до потрібного фахівця ви можете звернувшись до вашого лікаря, з ким укладена декларація.
Щира подяка Національній академії медичних наук України за постійну та своєчасну медичну допомогу жителям нашої громади.
 медицина, Бучанський район
Новини в телеграм
Напечатать
 Інші новини по темі:
Бучанська громада: Безкоштовне флюорографічне обстеження

Бучанська громада: Безкоштовне флюорографічне обстеження

Буча та регіон
Бучанська громада: Безкоштовне флюорографічне обстеження в березні

Бучанська громада: Безкоштовне флюорографічне обстеження в березні

Буча та регіон
Графік роботи амбулаторій Бучанського центру первинної медико-санітарної допомоги

Графік роботи амбулаторій Бучанського центру первинної медико-санітарної допомоги

Буча та регіон
8 лютого у Бучі відбудеться виїзний прийом лікарів-дерматологів

8 лютого у Бучі відбудеться виїзний прийом лікарів-дерматологів

Буча та регіон
У Бучанській громаді працює проєкт від Академії сімейної медицини України

У Бучанській громаді працює проєкт від Академії сімейної медицини України

Буча та регіон
Медицина: Пацієнтам Дяченко Лесі необхідно перезаключити декларацію з новим лікарем

Медицина: Пацієнтам Дяченко Лесі необхідно перезаключити декларацію з новим лікарем

Буча та регіон
Бучанська ОТГ: Розпочинають роботу соціально-гуманітарні центри

Бучанська ОТГ: Розпочинають роботу соціально-гуманітарні центри

Буча та регіон
Бучанська громада: "Лікарі світу" безкоштовно надають психологічну допомогу

Бучанська громада: "Лікарі світу" безкоштовно надають психологічну допомогу

Буча та регіон
Бучанський центр первинної медико-санітарної допомоги інформує

Бучанський центр первинної медико-санітарної допомоги інформує

Буча та регіон
Статистика COVID-19, Бучанська МТГ: +510 випадків за шість днів

Статистика COVID-19, Бучанська МТГ: +510 випадків за шість днів

Буча та регіон
"Абетка здоров'я" - Бучанські лікарі проведуть пізнавальні тренінги

"Абетка здоров'я" - Бучанські лікарі проведуть пізнавальні тренінги

Буча та регіон
Темпи вакцинації в Україні зростають

Темпи вакцинації в Україні зростають

Суспільство
Статистика COVID-19, Бучанська МТГ: +530 випадків за сім днів

Статистика COVID-19, Бучанська МТГ: +530 випадків за сім днів

Буча та регіон
В Ірпені від 1 лютого змінюється маршрут пацієнта COVID-19

В Ірпені від 1 лютого змінюється маршрут пацієнта COVID-19

Буча та регіон
Ірпінська центральна міська лікарня: Оновлено графік та розклад прийому пацієнтів

Ірпінська центральна міська лікарня: Оновлено графік та розклад прийому пацієнтів

Буча та регіон
Коментарів: 0
Додати коментар