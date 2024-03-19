Виїзний візит фахівців з Академії медичних наук в Бучанській громаді

У Бучанській громаді прийматимуть лікарі Академії медичних наук:
🔸Ендокринолог
🔸Кардіолог
🔸Невролог
Запрошуємо тих, кому необхідна консультація даних спеціалістів.
Дати виїзних консультацій:
🔸21 березня - Амбулаторія №3, м. Буча, вул. Склозаводська, 7
🔸3 квітня - Мироцька амбулаторія, с. Мироцьке, вул. Центральна, 6а
🔸17 квітня - Синяківська амбулаторія, с.Синяк, вул.Київська, 60
🔸1 травня - Луб'янська амбулаторія, с. Луб'янка, вул. Шевченка, 93
🔸15 травня - Гаврилівська амбулаторія, с. Гаврилівка, вул. Свято-Троїцька, 58
🔸29 травня - Блиставицька амбулаторія, с.Блиставиця, вул.Єдності, 1а
Записатися на консультацію до потрібного фахівця ви можете звернувшись до вашого лікаря, з ким укладена декларація.
Щира подяка Національній академії медичних наук України за постійну та своєчасну медичну допомогу жителям нашої громади.