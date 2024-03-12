Бучанська громада: Безкоштовне флюорографічне обстеження в березні

Бучанський центр первинної медико-санітарної допомоги інформує громаду про можливість безкоштовного флюорографічного обстеження, виїзне обстеження буде проведено фахівцями медичного центру Impulse Medical у нашій громаді.

Графік проведення обстеження:• 15 березня - Блиставицька амбулаторія, с.Блиставиця, вул.Єдності, 1а• 17 березня - Здвижівська амбулаторія, с. Здвижівка, вул. Центральна, 113• 18 березня - Амбулаторія №3, м. Буча, вул. Склозаводська, 7• 19 березня - Синяківська амбулаторія, с.Синяк, вул.Київська, 60• 21 березня - Гаврилівська амбулаторія, с. Гаврилівка, вул. Свято-Троїцька, 58Для участі в обстеженні необхідно мати направлення від вашого лікаря.Звертайтеся до вашого лікаря, з яким у вас укладена декларація, і він зможе вас записати на процедуру, якщо є така необхідність.