Бучанка Марія Алєксєєва, як донька загиблого Захисника, відвідала Великобританію по програмі FLEX

Марія Алєксєєва (15 років) живе в місті Буча, навчається у місцевому ліцеї №4.

Вона любить займатись спортом, мріє стати юристом за прикладом свого батька, й займається на підготовчих курсах в Києво-Могилянській академії, щоб досягти поставленої цілі.

Про Програму FLEX

Британська благодійна організація у листопаді 2023 року запустила першу в своєму роді Програму FLEX (Future Leaders Exchange – Обмін майбутніх лідерів). Протягом двох тижнів сім’ї у громаді Аллейна приймали по двоє українських дітей у своєму домі.

», – розповідає дівчина.- Дорога тривала не так довго, як я очікувала, спочатку ми приїхали до Польщі, а згодом літаком всього за дві години потрапили до дуже гарного місяця – Лондона. Пізніше ми поїхали до школи Аллейна, де нас розподілили жити у різні родини. Я була в дуже комфортній сімʼї, які теж мали дітей. Ми спілкувалися англійською, але якщо щось не розуміли, користувалися перекладачем на мобільному.- Я була дуже рада, що організатори, які були з нами, прислухались до наших побажань. Ми побували в найбільшому парку розваг Wonderland, відвідували цікаві музеї, та дуже круто проводили час.- Насправді, дуже відрізняються. Є такий стереотип, наче люди у Великобританії дуже консервативні. Але мушу з цим не погодитись. Мені здається, що там люди більш добріші, життєрадісніше. Вони намагаються контактувати з усіма іншими незнайомими людьми, їм завжди хочеться бути на одній хвилі. Під час поїздки ні разу не відчувала на собі якийсь негативний погляд від них, або ж неприємні слова.FLEX зосереджується на підтримці українських підлітків. Вони працюють спільно з Урядом України та Британії, корпораціями та освітніми партнерами, щоб забезпечити українським підліткам, які постраждали від війни, глибоке занурення в англійську мову, культуру та зв’язки, випробувати західну демократію та освіту, і відпочити.Учасники програми у Великобританії відвідували музеї, державні установи, школи, спілкувалися із англійськими учнями й освітянами. Перебування там було пізнавальним та приємним.Молоді люди познайомилися із найвідомішими англійськими місцями: Лондонське око, офіс Google, Winter Wonderland (Зимова країна чудес в Гайд-парку), грали в крикет, їздили на місцевому громадському транспорті, відвідували інші установи, і багато іншого.Організатори приграми вважають, що це дасть молодим людям змогу досягти особистого успіху та у найближчому майбутньому, коли мова йде про відбудову України. Адже це був досвід, який може змінити життя українських підлітків.