Бучанка Марія Алєксєєва, як донька загиблого Захисника, відвідала Великобританію по програмі FLEX

Бучанка Марія Алєксєєва, як донька загиблого Захисника, побувала у Великобританії разом із іншими дітьми Героїв, жила у родині англійського лорда, знайомилася з їх культурою, звичаями й представила нашу стійку громаду.
На офіційній зустрічі під час засідання Парламенту Сполученого королівства Марія розповіла про рідне місто, яке витримало складні часи й тепер активно відроджується після російської навали. Дівчина передала Спікеру Парламенту подарунки з Бучі: пам’ятну монету і тризуб, виконаний у петриківському розписі нашою майстринею.
«Про таку цікаву поїздку я дізналась від мами, їй зателефонували організатори, розповіли детально про можливість відвідати Великобританію. Я вирішила погодитись, адже це гарна нагода, побачити частинку світу», – розповідає дівчина.
Маріє, розкажи в цілому про поїздку.
- Дорога тривала не так довго, як я очікувала, спочатку ми приїхали до Польщі, а згодом літаком всього за дві години потрапили до дуже гарного місяця – Лондона. Пізніше ми поїхали до школи Аллейна, де нас розподілили жити у різні родини. Я була в дуже комфортній сімʼї, які теж мали дітей. Ми спілкувалися англійською, але якщо щось не розуміли, користувалися перекладачем на мобільному.
Що найбільше тобі сподобалося в цій подорожі?
- Я була дуже рада, що організатори, які були з нами, прислухались до наших побажань. Ми побували в найбільшому парку розваг Wonderland, відвідували цікаві музеї, та дуже круто проводили час.
Чи відрізняються люди у Лондоні від нас, українців, своїми поглядами, манерами, звичками?
- Насправді, дуже відрізняються. Є такий стереотип, наче люди у Великобританії дуже консервативні. Але мушу з цим не погодитись. Мені здається, що там люди більш добріші, життєрадісніше. Вони намагаються контактувати з усіма іншими незнайомими людьми, їм завжди хочеться бути на одній хвилі. Під час поїздки ні разу не відчувала на собі якийсь негативний погляд від них, або ж неприємні слова.
FLEX зосереджується на підтримці українських підлітків. Вони працюють спільно з Урядом України та Британії, корпораціями та освітніми партнерами, щоб забезпечити українським підліткам, які постраждали від війни, глибоке занурення в англійську мову, культуру та зв’язки, випробувати західну демократію та освіту, і відпочити.
Учасники програми у Великобританії відвідували музеї, державні установи, школи, спілкувалися із англійськими учнями й освітянами. Перебування там було пізнавальним та приємним.
Молоді люди познайомилися із найвідомішими англійськими місцями: Лондонське око, офіс Google, Winter Wonderland (Зимова країна чудес в Гайд-парку), грали в крикет, їздили на місцевому громадському транспорті, відвідували інші установи, і багато іншого.
Організатори приграми вважають, що це дасть молодим людям змогу досягти особистого успіху та у найближчому майбутньому, коли мова йде про відбудову України. Адже це був досвід, який може змінити життя українських підлітків.
На офіційній зустрічі під час засідання Парламенту Сполученого королівства Марія розповіла про рідне місто, яке витримало складні часи й тепер активно відроджується після російської навали. Дівчина передала Спікеру Парламенту подарунки з Бучі: пам’ятну монету і тризуб, виконаний у петриківському розписі нашою майстринею.
Марія Алєксєєва (15 років) живе в місті Буча, навчається у місцевому ліцеї №4.
Вона любить займатись спортом, мріє стати юристом за прикладом свого батька, й займається на підготовчих курсах в Києво-Могилянській академії, щоб досягти поставленої цілі.
Вона любить займатись спортом, мріє стати юристом за прикладом свого батька, й займається на підготовчих курсах в Києво-Могилянській академії, щоб досягти поставленої цілі.
«Про таку цікаву поїздку я дізналась від мами, їй зателефонували організатори, розповіли детально про можливість відвідати Великобританію. Я вирішила погодитись, адже це гарна нагода, побачити частинку світу», – розповідає дівчина.
Маріє, розкажи в цілому про поїздку.
- Дорога тривала не так довго, як я очікувала, спочатку ми приїхали до Польщі, а згодом літаком всього за дві години потрапили до дуже гарного місяця – Лондона. Пізніше ми поїхали до школи Аллейна, де нас розподілили жити у різні родини. Я була в дуже комфортній сімʼї, які теж мали дітей. Ми спілкувалися англійською, але якщо щось не розуміли, користувалися перекладачем на мобільному.
Що найбільше тобі сподобалося в цій подорожі?
- Я була дуже рада, що організатори, які були з нами, прислухались до наших побажань. Ми побували в найбільшому парку розваг Wonderland, відвідували цікаві музеї, та дуже круто проводили час.
Чи відрізняються люди у Лондоні від нас, українців, своїми поглядами, манерами, звичками?
- Насправді, дуже відрізняються. Є такий стереотип, наче люди у Великобританії дуже консервативні. Але мушу з цим не погодитись. Мені здається, що там люди більш добріші, життєрадісніше. Вони намагаються контактувати з усіма іншими незнайомими людьми, їм завжди хочеться бути на одній хвилі. Під час поїздки ні разу не відчувала на собі якийсь негативний погляд від них, або ж неприємні слова.
Про Програму FLEX
Британська благодійна організація у листопаді 2023 року запустила першу в своєму роді Програму FLEX (Future Leaders Exchange – Обмін майбутніх лідерів). Протягом двох тижнів сім’ї у громаді Аллейна приймали по двоє українських дітей у своєму домі.
Британська благодійна організація у листопаді 2023 року запустила першу в своєму роді Програму FLEX (Future Leaders Exchange – Обмін майбутніх лідерів). Протягом двох тижнів сім’ї у громаді Аллейна приймали по двоє українських дітей у своєму домі.
FLEX зосереджується на підтримці українських підлітків. Вони працюють спільно з Урядом України та Британії, корпораціями та освітніми партнерами, щоб забезпечити українським підліткам, які постраждали від війни, глибоке занурення в англійську мову, культуру та зв’язки, випробувати західну демократію та освіту, і відпочити.
Учасники програми у Великобританії відвідували музеї, державні установи, школи, спілкувалися із англійськими учнями й освітянами. Перебування там було пізнавальним та приємним.
Молоді люди познайомилися із найвідомішими англійськими місцями: Лондонське око, офіс Google, Winter Wonderland (Зимова країна чудес в Гайд-парку), грали в крикет, їздили на місцевому громадському транспорті, відвідували інші установи, і багато іншого.
Організатори приграми вважають, що це дасть молодим людям змогу досягти особистого успіху та у найближчому майбутньому, коли мова йде про відбудову України. Адже це був досвід, який може змінити життя українських підлітків.