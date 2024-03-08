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  • Учора, 09:23
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Любі жінки!

У цей сонячний березневий день прийміть щирі вітання зі святом весни, ніжності, тепла!
Адже саме такими є ви - сильні у своїй витонченості, мудрі у своїх життєвих поглядах, стійкі у своїх переконаннях та неперевершені у своїй красі.
Ви, наші жінки, це - весна. Можливо, в чомусь примхлива, мінлива, але яка завжди зігріває першими ласкавими промінчиками сонця,
дає віру і надію на майбутнє, прикрашає цей світ яскравими барвами та дарує світло душі.
Від серця зичу вам здоров'я, вічної молодості душі, тепла та любові близьких людей,
які завжди будуть поряд!
З весною вас, любі!

www.bucha.com.ua



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