2 березня у Бучі відбудеться Хресна хода в молитовну пам’ять жертв, закатованих російськими окупантами
Початок о 12 годині від початку вулиці Яблунської (вул. Яблунська 2 - орієнтир дитячий садочок «ШКЕТ» та передбачає 14 стацій (зупинок), на місцях, де трагічно загинули мирні мешканці, для молитовної згадки про їхній подвиг.
Зокрема, буде вшанована пам’ять закотованих на Яблунській 144, перших жертв російської окупації.
Завершиться Хресна дорога в каплиці св. Луки Української Греко-Католицької Церкви.