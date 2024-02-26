Підсумки діяльності за основними напрямками роботи Бучанської ДПІ ГУ ДПС у Київській області за січень 2024 року

Бучанська ДПІ ГУ ДПС у Київській області інформує, що за січень 2024 року Центром обслуговування платників опрацьовано 894 звернень щодо надання адміністративних послуг. Найбільш запитуваними є послуги з видачі картки платника податків та внесення до паспорта громадянина України даних про реєстраційний номер облікової картки. Їх отримали 375 фізичних осіб. Надано 80 послуг з видачі відомостей з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків про суми/джерела виплачених доходів та утриманих податків.



Станом на 31 січня 2024 року на податковому обліку перебуває 7284 платників податків, з них 2322 юридичних осіб, 4900 фізичних осіб-підприємців, 62 самозайняті особи (фізичні особи, які провадять незалежну професійну діяльність).Зареєстровано 12 платників податку на додану вартість, видано 12 витягів з реєстру платників податку на додану вартість, зареєстровано 20 книг обліку розрахункових операцій, 3 розрахункових книги, 9 реєстраторів розрахункових операцій та 41 програмних реєстраторів розрахункових рахунків. Крім того, за січень 2024 року зареєстровано 79 платника єдиного податку, надано 179 витягів з реєстру платників єдиного податку. Опрацьовано 5 звернень від фізичних осіб щодо підтвердження статусу податкового резидента України. З початку року до Бучанської ДПІ подано платниками 4566 податкових звітів, в тому числі в електронному вигляді - 4431 що становить 97,0 %.



Окрім надання адміністративних послуг в ЦОП платникам та громадянам надавалися консультативні та інформаційні послуги щодо нарахованих та сплачених до бюджету податків і зборів під час військового стану, використання програмного забезпечення для подання звітності в електронному вигляді, порядку заповнення податкових декларацій та розрахунків, користування електронними сервісами ДПС.

В залі ЦОП до послуг платників є комп’ютер, який підключений до мережі Інтернет і дає змогу платникам, які отримали електронний цифровий підпис, формувати та передавати звітність в електронному вигляді. Для зручності відвідувачів розміщена тематична друкована продукція, оформлені інформаційні стенди, що містять зразки заповнення декларацій, звітів та заяв.

Щоденно спеціалісти ДПІ надають консультації та практичну допомогу з питань формування звітності та роботи сервісу «Електронний кабінет платника», нового мобільного застосунку «Моя податкова» та інших сервісів.



Отримання електронного цифрового підпису дає можливість подавати податкові декларації через сервіс «Електронний кабінет платника» або через інші програмні забезпечення, а в перевагах подання податкової звітності в електронному вигляді як для себе, так і для податкової служби, платники податків вже переконалися.



За консультаціями з питань надання адміністративних послуг можна звернутись за телефонами

+38 (04597) 48590

або безпосередньо до Центру обслуговування платників: м. Буча, вул.Енергетиків,1А,

понеділок - четвер з 09 год. 00 хв. до 17 год. 00 хв.;

п’ятниця з 09 год. 00 хв. до 16 год. 45 хв.;

обідня перерва з 12.00 до 12.45,

вихідні дні - субота та неділя.



З переліком адміністративних послуг, які надаються в центрі обслуговування платників Бучанської ДПІ ГУ ДПС у Київській області можна ознайомитися на субсайті ГУ ДПС у Київській області в банері «Центри обслуговування платників».