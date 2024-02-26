Декларування доходів громадян–2024: Зустрічі податківців з громадськістю

На Бучанщині відбуваються зустрічі з громадськістю щодо проведення кампанії «Декларування доходів громадян–2024» та популяризації електронних сервісів ДПС України
Очильниця Бучанської ДПІ Людмила Ступак провела чергову робочу зустріч з платниками податків Бучанської територіальної громади щодо проведення кампанії декларування доходів громадян, отриманих у 2023 році з використанням електронних сервісів, інформуючи присутніх, що з 01 січня 2024 року триває кампанія декларування громадян окремих видів доходів, що не підлягають оподаткуванню при виплаті, але не звільнених від оподаткування, отриманих у 2023 році, роз’яснюючи порядок подання та заповнення податкової декларації про майновий стан і доходи, з урахуванням сервісів ДПС України: «Електронний кабінет платника податків» та безкоштовний мобільний застосунок «Моя податкова», який дуже зручний при використанні громадянами шляхом його завантаження на телефони як на платформі Android, так і iOS.
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