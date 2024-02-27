Бучанська громада: Безкоштовне флюорографічне обстеження

Нижче наведений графік та місця проведення обстеження:📍27 лютого - Синяківська амбулаторія, с.Синяк, вул.Київська, 60📍28 лютого - Гаврилівська амбулаторія, с. Гаврилівка, вул. Свято-Троїцька, 58📍29 лютого - Луб'янська амбулаторія, с. Луб'янка, вул. Шевченка, 93📍1 березня - Амбулаторія №3, м. Буча, вул. Склозаводська, 7📍4 березня - Здвижівська амбулаторія, с. Здвижівка, вул. Центральна, 113📍5 березня - Мироцька амбулаторія, с. Мироцьке, вул. Центральна, 6аДля участі в обстеженні необхідно мати направлення від вашого лікаря. 👩‍⚕️Звертайтеся до вашого лікаря, з яким у вас укладена декларація, і він зможе вас записати на процедуру.Не забувайте про своє здоров'я! Вчасне обстеження допомагає виявити можливі проблеми на ранніх стадіях та зберегти ваше здоров'я.