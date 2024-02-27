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  • 27 лютого 2024
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Бучанська громада: Безкоштовне флюорографічне обстеження

Бучанський центр первинної медико-санітарної допомоги інформує про можливість безкоштовного флюорографічного обстеження, яке буде проведено фахівцями медичного центру Impulse Medical у Бучанській громаді.

Нижче наведений графік та місця проведення обстеження:
📍27 лютого - Синяківська амбулаторія, с.Синяк, вул.Київська, 60
📍28 лютого - Гаврилівська амбулаторія, с. Гаврилівка, вул. Свято-Троїцька, 58
📍29 лютого - Луб'янська амбулаторія, с. Луб'янка, вул. Шевченка, 93
📍1 березня - Амбулаторія №3, м. Буча, вул. Склозаводська, 7
📍4 березня - Здвижівська амбулаторія, с. Здвижівка, вул. Центральна, 113
📍5 березня - Мироцька амбулаторія, с. Мироцьке, вул. Центральна, 6а



Для участі в обстеженні необхідно мати направлення від вашого лікаря. 👩‍⚕️Звертайтеся до вашого лікаря, з яким у вас укладена декларація, і він зможе вас записати на процедуру.

Не забувайте про своє здоров'я! Вчасне обстеження допомагає виявити можливі проблеми на ранніх стадіях та зберегти ваше здоров'я.
медицина, Бучанський район, Бучанська ОТГ
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