У Бучанській громаді пройшли випробовування безпілотної машини для розмінування

Безпілотну машину для розмінування українського виробництва випробували на полігоні у Бучанській громаді.
Андрій Верлатий, заступник керівника добровольчого формування Бучанської тергромади, продемонстрував пошкоджену міну, яку машина «підняла» з глибини до 20 см на м’яких грунтах і до 10 см на чорноземах. Відтак, перевірене цією технікою поле буде безпечним для транспортних засобів.
Обстеживши безпілотну машину після вибуху й знешкодження вибухового пристрою, представник заводу Кобзаренка Юрій Стебко впевнено заявив: «Техніка виконує свою роботу, ті функції, які ми в неї заклали».