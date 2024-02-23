У Бучанській громаді пройшли випробовування безпілотної машини для розмінування

Безпілотну машину для розмінування українського виробництва випробували на полігоні у Бучанській громаді.

«Наразі перед нами стоїть завдання сертифікації машини та запуску її серійного виробництва. Техніка розроблялась спільно з виробниками, тому потужностей для виготовлення та, в разі потреби, ремонту машин вже достатньо. З урахуванням попиту операторів на машини для розмінування, техніка буде підтримана», — розповів заступник міністра економіки України Ігор Безкаравайний.

Обстеживши безпілотну машину після вибуху й знешкодження вибухового пристрою, представник заводу Кобзаренка Юрій Стебко впевнено заявив: «Техніка виконує свою роботу, ті функції, які ми в неї заклали».