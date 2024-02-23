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  • 23 лютого 2024
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У Бучанській громаді пройшли випробовування безпілотної машини для розмінування

Безпілотну машину для розмінування українського виробництва випробували на полігоні у Бучанській громаді.



Андрій Верлатий, заступник керівника добровольчого формування Бучанської тергромади, продемонстрував пошкоджену міну, яку машина «підняла» з глибини до 20 см  на м’яких грунтах і до 10 см на чорноземах. Відтак, перевірене цією технікою поле буде безпечним для транспортних засобів.

Обстеживши безпілотну машину після вибуху й знешкодження вибухового пристрою, представник заводу Кобзаренка Юрій Стебко впевнено заявив: «Техніка виконує свою роботу, ті функції, які ми в неї заклали».

«Наразі перед нами стоїть завдання сертифікації машини та запуску її серійного виробництва. Техніка розроблялась спільно з виробниками, тому потужностей для виготовлення та, в разі потреби, ремонту машин вже достатньо. З урахуванням попиту операторів на машини для розмінування, техніка буде підтримана», — розповів заступник міністра економіки України Ігор Безкаравайний.


газета "Бучанські новини" 
 Буча, ВІЙНА, відеосюжет
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