У Бучі відкрили 5-метровий Тризуб

До Дня Державного Герба офіційно відкрили 5-метровий Тризуб у Бучанській громаді.

Його встановлено за кошти меценатів громадської організації «Рівненська обласна ветеранська організація побратими-Рівне» у рамках меморандуму про взаєморозуміння та співпрацю з Генеральним штабом Збройних Сил України, який проводився у багатьох населених пунктах України ще з 2017 року.Тризуб – це символ демократії, свободи та волі нашого народу! Відтепер він є оберегом кожного жителя Бучанської громади!