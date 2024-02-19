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  • 19 лютого 2024
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У Бучі відкрили 5-метровий Тризуб

До Дня Державного Герба офіційно відкрили 5-метровий Тризуб у Бучанській громаді.



Символ встановили за ініціативи генерала Валерія Залужного на знак памʼяті закатованим і вбитим бучанцям, поваги до стійкості Захисників держави та прикладу незламності нації. Монумент розташований по Варшавській трасі та зустрічатиме усіх на вʼїзді до громади.

Його встановлено за кошти меценатів громадської організації «Рівненська обласна ветеранська організація побратими-Рівне» у рамках меморандуму про взаєморозуміння та співпрацю з Генеральним штабом Збройних Сил України, який проводився у багатьох населених пунктах України ще з 2017 року.

Тризуб – це символ демократії, свободи та волі нашого народу! Відтепер він є оберегом кожного жителя Бучанської громади!



очікуємо відео ..
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Прес-служба Бучанської міської ради 
 Буча, День прапора, фотофакт
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