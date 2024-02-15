Ракетна атака на Бучанську громаду (фото)

Ракетна атака на Бучанську громаду: від вибухової хвилі будинки у Бабинецькому та Ворзельському старостатах залишилися без дахів і вікон. В деяких будівлях порушені несучі конструкції. Загалом пошкоджено близько чотирьох десятків будинків.
Ворожу ракету збили поза межами населеного пункту, тож утворилася тільки вирва. Там працюють відповідні служби. На щастя, люди не постраждали.
Подяка нашим вмілим силам ППО.
"Тож вкотре звертаюся до кожного: не ігноруйте сигнали повітряної тривоги! Дбайте про свою особисту безпеку та безпеку ваших близьких. Ми вистоїмо. І віримо в наші Збройні Сили України."