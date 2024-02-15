Ракетна атака на Бучанську громаду (фото)

Ракетна атака на Бучанську громаду: від вибухової хвилі будинки у Бабинецькому та Ворзельському старостатах залишилися без дахів і вікон. В деяких будівлях порушені несучі конструкції. Загалом пошкоджено близько чотирьох десятків будинків.

Бучанський міський голова:

"Тож вкотре звертаюся до кожного: не ігноруйте сигнали повітряної тривоги! Дбайте про свою особисту безпеку та безпеку ваших близьких. Ми вистоїмо. І віримо в наші Збройні Сили України."

Ворожу ракету збили поза межами населеного пункту, тож утворилася тільки вирва. Там працюють відповідні служби. На щастя, люди не постраждали.