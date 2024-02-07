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  • 7 лютого 2024
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КП «Бучатранссервіс» очолив Ігор Жеребілов

Керівником КП «Бучатранссервіс» став Ігор Жеребілов – цілеспрямований та відповідальний фахівець з вищою юридичною освітою.



Ігор Миколайович навчався в Університеті державної фіскальної служби України, а з 2001 року – працював юрисконсультом.

Одразу після деокупації Бучі, Ігор Жеребілов почав займатися волонтерською діяльністю. Він працював при гуманітарному штабі: допомагав жителям міста з продуктами харчування та медичними препаратами.

Зараз головна мета Ігоря Миколайовича – модернізувати та розвивати комунальне підприємство «Бучатранссервіс».

«Ми маємо створити сильну команду, яка буде націлена на спільний результат. Зараз наш пріоритет – модернізувати рухомий склад та запровадити автоматизовану систему оплати проїзду. А також вдосконалили наші маршрути, закриваючи усі потреби жителів Бучанської громади», – зазначив Ігор Жеребілов.
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Прес-служба Бучанської міської ради 
 Буча, Бучатранссервіс
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