КП «Бучатранссервіс» очолив Ігор Жеребілов

Керівником КП «Бучатранссервіс» став Ігор Жеребілов – цілеспрямований та відповідальний фахівець з вищою юридичною освітою.
Ігор Миколайович навчався в Університеті державної фіскальної служби України, а з 2001 року – працював юрисконсультом.
Одразу після деокупації Бучі, Ігор Жеребілов почав займатися волонтерською діяльністю. Він працював при гуманітарному штабі: допомагав жителям міста з продуктами харчування та медичними препаратами.
Зараз головна мета Ігоря Миколайовича – модернізувати та розвивати комунальне підприємство «Бучатранссервіс».