КП «Бучатранссервіс» очолив Ігор Жеребілов

Керівником КП «Бучатранссервіс» став Ігор Жеребілов – цілеспрямований та відповідальний фахівець з вищою юридичною освітою.

«Ми маємо створити сильну команду, яка буде націлена на спільний результат. Зараз наш пріоритет – модернізувати рухомий склад та запровадити автоматизовану систему оплати проїзду. А також вдосконалили наші маршрути, закриваючи усі потреби жителів Бучанської громади», – зазначив Ігор Жеребілов.

Одразу після деокупації Бучі, Ігор Жеребілов почав займатися волонтерською діяльністю. Він працював при гуманітарному штабі: допомагав жителям міста з продуктами харчування та медичними препаратами.Зараз головна мета Ігоря Миколайовича – модернізувати та розвивати комунальне підприємство «Бучатранссервіс».