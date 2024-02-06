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  • 6 лютого 2024
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Медики закликають батьків не водити дітей із симптомами хвороби до дитячих садків та шкіл

КМДА інформує:
У столиці зростає захворюваність на грип та ГРВІ серед дітей: за минулий тиждень виявлено 11 305 випадків (на 2 244 випадки більше, ніж у попередній тиждень).

Щоб попередити стрімке розповсюдження інфекцій, медики також закликають дотримуватися заходів епідеміологічної безпеки та свідомо ставитися до здоров’я.

Якщо рівень захворюваності серед школярів і надалі зростатиме, місто буде змушене рекомендувати столичним закладам освіти працювати дистанційно.

Основні рекомендації, яких слід дотримуватися, щоб вберегтися від поширення інфекційних захворювань.
• Дотримуйтеся правил особистої гігієни. Мийте часто руки з милом упродовж 20-ти секунд.
• Користуйтесь антисептиком, вміст спирту в якому не повинен бути менше 60-80%. Уникайте дотиків до свого обличчя.
• Не торкайтеся брудними руками своїх очей, носа та рота.
• Уникайте контакту з людьми із симптомами ГРВІ та тими, хто має симптоми застуди. Мінімальна дистанція – 1,5 м.
• Термічно обробляйте продукти.
• Провітрюйте та зволожуйте приміщення, в якому перебуваєте.
• Захворів – сиди вдома. Це перше правило, яким має керуватися кожен, хто відчув симптоми захворювання.
• При проявах симптомів захворювання – повідомте свого сімейного лікаря.
• Не відмовляйтеся від госпіталізації, якщо лікар вбачає таку необхідність.
• Покладіть у шкільний рюкзак маску, яку дитина зможе використати, якщо доведеться перебувати в укритті з великою кількістю людей.
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