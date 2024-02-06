Буча новини міста, Буча сайт » Буча та регіон » У Бучі пройшло відкриття територіального етапу Всеукраїнської шкільної спортивної ліги «Пліч-о-пліч»
  • 6 лютого 2024
  • 17
  • 0
+aA | -Aa 

У Бучі пройшло відкриття територіального етапу Всеукраїнської шкільної спортивної ліги «Пліч-о-пліч»

У Бучанській гімназії №9 пройшло відкриття територіального етапу Всеукраїнської шкільної спортивної ліги «Пліч-о-пліч».

Турнір проходить за ініціативи Президента України Володимира Зеленського. На порядку денному — футзал. Сьогодні зібралося 11 команд з усієї Бучанської громади. Загалом у лізі змагатиметься 31 команда з нашої громади.





На відкритті був присутній голова КОВА Руслан Кравченко. Спортивна молодь змагатиметься за першість, а найкращі команди перейдуть до районного етапу.

Бучанський міський глоова Анатолій Федорук повідомив про відкриття ще одного спортивного обєкту в Бучанській громаді:
"Бажаємо їм перемагати і досягати висот. Наші діти зростають спортивними — і ми цьому всіляко сприяємо. Невдовзі у громаді зʼявиться ще один знаковий спортивний обʼєкт. Спорт — дітям!"




На урочистому заході виступив Артем Пивоваров. Відомий український співак порадував учасників своїми піснями. Школярі були в захваті – емоції дітей зашкалювали.
0 0

спорт, Буча, відеосюжет, фотофакт, Федорук Анатолій Петрович
Новини в телеграм
Напечатать
 Інші новини по темі:
Бучанка, учениця 11 класу, стала переможцем всеукраїнської олімпіади з англійської мови

Бучанка, учениця 11 класу, стала переможцем всеукраїнської олімпіади з англійської мови

відділ освіти
"Місце зустрічі - країна дитинства" - фестиваль шкільної ліги КВК

"Місце зустрічі - країна дитинства" - фестиваль шкільної ліги КВК

Буча та регіон
У бучанській громаді планують побудувати 17 додаткових свердловин

У бучанській громаді планують побудувати 17 додаткових свердловин

Буча та регіон
Андрій Нєбитов: Справедливо і заслужено!

Андрій Нєбитов: Справедливо і заслужено!

Буча та регіон
Перехідний символ гранд-прі шкільної ліги КВК "Бучік" отримала СЗОШ №5

Перехідний символ гранд-прі шкільної ліги КВК "Бучік" отримала СЗОШ №5

відділ освіти
Рій "Бучанські ятагани" вдруге бронзові призери обласного етапу Всеукраїнської гри "Сокіл"

Рій "Бучанські ятагани" вдруге бронзові призери обласного етапу Всеукраїнської гри "Сокіл"

Буча та регіон
Шляху іншого немає – лише до перемоги!

Шляху іншого немає – лише до перемоги!

Бучанські новини
У Бучі відкриють ще одну амбулаторію

У Бучі відкриють ще одну амбулаторію

Буча та регіон
36 мільйонів на добудову спорткомплексу в Бучі

36 мільйонів на добудову спорткомплексу в Бучі

Буча та регіон
31 березня, Буча: ІІІ Чемпіонат Бучанської об’єднаної територіальної громади з футболу

31 березня, Буча: ІІІ Чемпіонат Бучанської об’єднаної територіальної громади з футболу

спортивні новини
Бучанська громада: Теплий одяг дітям ВПО віком 2-3 років

Бучанська громада: Теплий одяг дітям ВПО віком 2-3 років

Буча та регіон
«Олімпійський день» у Бучі

«Олімпійський день» у Бучі

Бучанські новини
КУБОК МЕРА 2014

КУБОК МЕРА 2014

спортивні новини
Нові здобутки дитячо-юнацької спортшколи

Нові здобутки дитячо-юнацької спортшколи

Бучанські новини
Буча спортивна в телеоб`єктиві Першого Національного

Буча спортивна в телеоб`єктиві Першого Національного

Бучанські новини
Коментарів: 0
Додати коментар