У Бучі пройшло відкриття територіального етапу Всеукраїнської шкільної спортивної ліги «Пліч-о-пліч»

"Бажаємо їм перемагати і досягати висот. Наші діти зростають спортивними — і ми цьому всіляко сприяємо. Невдовзі у громаді зʼявиться ще один знаковий спортивний обʼєкт. Спорт — дітям!"

Турнір проходить за ініціативи Президента України Володимира Зеленського. На порядку денному — футзал. Сьогодні зібралося 11 команд з усієї Бучанської громади. Загалом у лізі змагатиметься 31 команда з нашої громади.На відкритті був присутній голова КОВА Руслан Кравченко. Спортивна молодь змагатиметься за першість, а найкращі команди перейдуть до районного етапу.На урочистому заході виступив Артем Пивоваров. Відомий український співак порадував учасників своїми піснями. Школярі були в захваті – емоції дітей зашкалювали.