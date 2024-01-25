У Ворзельському старостинському окрузі — новий поліцейський офіцер

Він обслуговуватиме територію Ворзельського старостинського округу.
Олександр має вищу юридичну освіту. У 2020 році закінчив НАВС та здобув кваліфікацію магістра права.
Із 2010 року він був старшим лейтенантом, оперуповноваженим, а останні шість років – інспектором Управління патрульної поліції у Києві.
Для нової посади поліцейського офіцера громади Олександр пройшов конкурсний відбір: перевірка знань законодавства, співбесіда за участю представників громадськості та поліграф. Потім він пройшов навчання, де успішно склав іспити та отримав підтверджуючі сертифікати.