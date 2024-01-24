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  • 24 січня 2024
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Заходи щодо кампанії «Декларування доходів громадян – 2024»

Бучанська ДПІ проводить заходи щодо кампанії «Декларування доходів громадян – 2024» та популяризації електронних сервісів ДПС України
Податківці Бучанської ДПІ проводять інформаційні - роз’яснювальні заходи з платниками податків Бучанської територіальної громади щодо особливості проведення кампанії декларування доходів громадян, отриманих у 2023 році з використанням електронних сервісів ДПС України, зокрема «Електронний кабінет платника податків.» та безкоштовний мобільний додаток "Моя податкова", який дозволяє в реальному часі, подати податкову декларацію про майновий стан і доходи громадян та сплатити податки до бюджету, тощо.

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 декларування доходів
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