Бучанська ДПІ проводить заходи щодо кампанії «Декларування доходів громадян – 2024» та популяризації електронних сервісів ДПС УкраїниПодатківці Бучанської ДПІ проводять інформаційні - роз’яснювальні заходи з платниками податків Бучанської територіальної громади щодо особливості проведення кампанії декларування доходів громадян, отриманих у 2023 році з використанням електронних сервісів ДПС України, зокрема «Електронний кабінет платника податків.» та безкоштовний мобільний додаток "Моя податкова", який дозволяє в реальному часі, подати податкову декларацію про майновий стан і доходи громадян та сплатити податки до бюджету, тощо.Контакти гарячих лінійhttps://kyivobl.tax.gov.ua/kontakti/Комунікаційна платформа:Сторінка Фейсбук ГУ ДПС у Київській областіhttps://www.facebook.com/tax.kyiv.oblastПриєднатись до офіційного каналу ДПС у Телеграм:t.me/tax_gov_uaПовідомити про порушення податкового законодавства можна за допомогою чат-бота«StopViolationBot»