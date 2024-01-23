У Бучі затримано місцевого мешканця, який налагодив збут канабісу

За даними слідства, підозрюваний налагодив продаж канабісу на території міста Буча. Реалізовував заборонені речовини він виключно колу знайомих осіб.За клопотанням прокуратури підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Встановлюється канал постачання наркотичних засобів і психотропних речовин, а також особи, які можуть бути причетні до їх незаконного обігу та реалізації.Викрито протиправну діяльність спільно зі слідчими Бучанського райуправління ГУНП в Київській області.Нагадаємо, що відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.