Буча новини міста, Буча сайт » Буча та регіон » У Бучі затримано місцевого мешканця, який налагодив збут канабісу
  • 23 січня 2024
  • 28
  • 0
+aA | -Aa 

У Бучі затримано місцевого мешканця, який налагодив збут канабісу

За процесуального керівництва Бучанської окружної прокуратури повідомлено про підозру чоловікові за фактами незаконного придбання, зберігання з метою збуту та збуту наркотичних засобів (ч. 2 ст. 307 КК України).

За даними слідства, підозрюваний налагодив продаж канабісу на території міста Буча. Реалізовував заборонені речовини він виключно колу знайомих осіб.

Затримали чоловіка під час чергового продажу наркотичної речовини у порядку ст. 208 КПК України.
За результатами обшуків за місцем його проживання виявлено та вилучено 2,5 кг канабісу, зіп-пакети, амфетамін, ваги та грошові кошти.

За клопотанням прокуратури підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Встановлюється канал постачання наркотичних засобів і психотропних речовин, а також особи, які можуть бути причетні до їх незаконного обігу та реалізації.

Викрито протиправну діяльність спільно зі слідчими Бучанського райуправління ГУНП в Київській області.

Нагадаємо, що відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська обласна прокуратура 
 кримінал, Буча, нарколаборатория
Новини в телеграм
Напечатать
 Інші новини по темі:
Буча: Затримано чоловіка - вилучили 32 пакети з метадоном

Буча: Затримано чоловіка - вилучили 32 пакети з метадоном

Буча та регіон
Розповсюдження наркотиків через "Telegram" - підозрюють чотирьох мешканців Київщини

Розповсюдження наркотиків через "Telegram" - підозрюють чотирьох мешканців Київщини

Буча та регіон
Прокуратура викрила канал постачання наркотиків до Бучанської виправної колонії

Прокуратура викрила канал постачання наркотиків до Бучанської виправної колонії

Буча та регіон
За умисне вбивство мешканця Бучі взято під варту двох нападників

За умисне вбивство мешканця Бучі взято під варту двох нападників

Буча та регіон
Прокуратура інформує: Виявлено нарколабораторію!

Прокуратура інформує: Виявлено нарколабораторію!

Прокуратура м. Ірпеня
Прокуратура: Особу, що займалася збутом наркотичних засобів, взято під варту

Прокуратура: Особу, що займалася збутом наркотичних засобів, взято під варту

Прокуратура м. Ірпеня
Ірпінь: Поліція ліквідувала міжрегіональний нарко-канал

Ірпінь: Поліція ліквідувала міжрегіональний нарко-канал

Буча та регіон
Прокуратура: Зосереджено увагу на боротьбі з незаконним обігом наркотичних засобів

Прокуратура: Зосереджено увагу на боротьбі з незаконним обігом наркотичних засобів

Прокуратура м. Ірпеня
У Ірпені затримано наркодилера

У Ірпені затримано наркодилера

Буча та регіон
„Наркотики — проблема сьогодення”

„Наркотики — проблема сьогодення”

Бучанські новини
Поліція затримала наркобарона в Коцюбинському

Поліція затримала наркобарона в Коцюбинському

Буча та регіон
Робота Бучанського відділу міліції..

Робота Бучанського відділу міліції..

Бучанські новини
В зоні особливої уваги. Наркоманія.

В зоні особливої уваги. Наркоманія.

Буча та регіон
Прокуратура: За збут наркотиків - 10 років увязнення

Прокуратура: За збут наркотиків - 10 років увязнення

Прокуратура м. Ірпеня
В Ірпені затримали жінку з опієм ацетильованим

В Ірпені затримали жінку з опієм ацетильованим

Буча та регіон
Коментарів: 0
Додати коментар